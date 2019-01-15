Конституционная комиссия направила основы государственного управления на первое чтение

По словам члена конституционной комиссии Хельмута Халлемаа, в центре государственной реформы должен находиться человек. ”Целью государственной реформы должны быть не только экономия и сокращение расходов, но и качество публичных услуг и их доступность по всей Эстонии”. Он добавил, что модернизация государства — это постоянный процесс. ”Одним из ключевых моментов разумной государственной реформы должны быть пробуждение и дальнейшее развитие нашего знаменитого ”электронного тигра””, — сказал Халлемаа.

Проект постановления разработала комиссия по проблеме для разработки направления развития государственной реформы в сотрудничестве с многочисленными организациями, экспертами и всеми партиями Рийгикогу. Председатель комиссии по проблеме Танель Талве пояснил, что документ составлен по результатам двухлетней работы и формулирует основные принципы государственной реформы, из которых должен исходить весь публичный сектор.

Первое чтение представленного комиссией по проблеме для разработки направления развития государственной реформы проекта постановления Рийгикогу ”Основы государственной реформы и хорошего управления” (777 OE) запланировано на 29 января.