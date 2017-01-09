По оценке конституционной комиссии Рийгикогу, одновременное участие члена Рийгикогу в собрании местного самоуправления не противоречит Конституции. Комиссия представит соответствующее мнение Государственному суду.

”Членство депутата Рийгикогу в собрании местного самоуправления не представляет из себя угрозы для автономии местных самоуправлений и не создает противоречащего закону конфликта интересов, — сказал председатель конституционной комиссии Кен-Марти Вахер. — Задачи Рийгикогу и собраний местных самоуправлений не совпадают. У этих органов разные компетенции”.

Вахер отметил, что поправка к закону, которая была принята в июне прошлого года, дает членам Рийгикогу возможность активнее участвовать в решении местных проблем и поддерживать более крепкую связь с местным самоуправлением. ”Нет основания создавать искусственные преграды для участия в местных органах самоуправления. Активных и способных участников слишком много не бывает. Наоборот, их, скорее, не хватает. В большинстве стран Европы таких ограничений для парламентариев нет”, — добавил он.

Мнение комиссии, представленное Государственному суду, поддержали девять членов комиссии. Один член комиссии воздержался.

Государственный суд обратился к Конституционной комиссии для получения мнения, так как волостные собрания Козе и Ляэне-Сааре оспорили принятую 7 июня прошлого года поправку к закону, которая устранила ограничение на участие членов Рийгикогу в собраниях местного самоуправления. Поправка к закону должна вступить в силу после выборов в собрания местных самоуправлений, которые состоятся 16 октября этого года.