Конкурс ”Охота за умами” продлил срок подачи идей до 5 ноября

Конкурс ”Охота за умами” продлил срок подачи бизнес-идей до 5 ноября, для того чтобы дать возможность и тем, кто до этого момента сомневался выходить ли со своей идеей. На сегодняшний день подано свыше двухсот идей, однако почти сто из них до конца не заполнены, сообщается в пресс-релизе.

По словам директора центра предпринимательства EAS Танеля Ребане, опыт прошлого года показывает, что многие начинают подавать идею в последний момент, и что несколько успешных идей были поданы именно непосредственно перед окончанием срока подачи.

”Например, ставший три года назад победителем конкурса ”Охота за умами” стартап Jiffi, подал свою заявку в последний момент. В прошлом году команда из Латвии HackMotion подала свою идею во время продления срока подачи заявок, и оказалась в десятке лучших”, — сказал Ребане.

Руководитель дивизиона развития бизнеса SEB Март Маасик подбадривает и социальные предприятия принять участие в конкурсе, специально для них банк SEB вместе с Сетью социальных предприятий приготовили специальный приз в размере 5000 евро.

В прошлом году часть специальной премии получила команда Mobiilsed töötoad, целью которой было ознакомить молодых людей с профессиями в секторах металло- и деревообработки, работой подряда, рабочими инструментами, а также предложить молодым людям возможность своими руками попробовать выполнить рабочие обязанности, связанные с этими профессиями, для того чтобы повысить осведомленность молодежи о возможностях карьеры в технологической и инженерной сферах, а также их конкурентоспособность. На конкурсе ”Охота за умами” специалисты банка SEB и Сети социальных предприятий будут консультировать социальные предприятия.

На сегодняшний день уже известны одиннадцать идей, которые прошли дальше. Во время круга ознакомления с концепциями попадание в сотню лучших команд ”Охоты за умами” себе обеспечили CareMate, Decomer Technology, Drafthub, Eedu, Festera, Juice Cubed, Rooftop и Teraapiatarkvara. В тридцатку лучших вошли 3Cular, Japira и Piss-i-Alarm — которые получили специальный допуск благодаря успеху на хакатонах.

Инициатором крупнейшего конкурса бизнес-идей является EAS, партнером — SEB и крупным спонсором — Elisa. Также конкурс ”Охота за умами” поддерживают Elering, Levira, Tehnopol, адвокатское бюро Triniti, Ülemiste City, волость Харку, волость Хийу, город Пярну, волость Сауэ, город Таллинн, город Тарту, волость Виймси и союз самоуправлений Вырумаа. Проведение конкурса ”Охота за умами” финансируется из средств Европейского фонда ЕС по региональному развитию EAS.