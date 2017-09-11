Конкурс на замещение должности директора Таллиннского городского музея отменен

Конкурс на замещение должности директора Таллинского городского музея отменен, поскольку выявились нарушения процедурных требований, сообщает Раэпресс.
Таллинский департамент культуры в ближайшее время объявит новый конкурс.
Подведомственный департаменту Таллинский городской музей включает десять музеев, расположенных в исторических зданиях в Старом городе, Кадриорге и Каламая. Задача музея — сохранение и ознакомление с историей и культурным наследием Таллинна.
Tallinn, Дом, 225 000 EUR
Kose vald, Дом, 69 000 EUR
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