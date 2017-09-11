11.09.2017, 17:55

Конкурс на замещение должности директора Таллиннского городского музея отменен


rus.delfi.ee
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Avatud Majad, Tallinna puitarhitektuur
Foto: Madis Kallas

Конкурс на замещение должности директора Таллинского городского музея отменен, поскольку выявились нарушения процедурных требований, сообщает Раэпресс.

Таллинский департамент культуры в ближайшее время объявит новый конкурс.

Подведомственный департаменту Таллинский городской музей включает десять музеев, расположенных в исторических зданиях в Старом городе, Кадриорге и Каламая. Задача музея — сохранение и ознакомление с историей и культурным наследием Таллинна.

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