Конкурс на проект реконструкции Горхолла признан недействительным

Tallinna Linnahalli AS признало недействительным конкурс на проектирование Таллинского городского холла.

Причина — неподходящая цена, предложенная Allianss Arhitektid и критическая оценка, данная в ходе надзорного производства Министерством финансов.

Как отметил член правления Tallinna Linnahalli AS Вяйно Сарнет, предложенная цена оказалась выше предполагавшейся, а министерство указало на возможное несоответствие Закону о госпоставках. Архитекторы запросили 9,462 миллиона евро, а предполагалось, что стоимость проекта не превысит 6,16 миллиона евро.

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас отметил, что было выявлено противоречие между авторскими правами и правилами проведения конкурсов на поставки.

В среду у него намечена встреча, которая должна помочь найти выход из создавшегося положения, поскольку речь идет о слишком значимом для города объекте.