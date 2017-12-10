Конкурс ”Красивый дом 2017”: где находятся самые-самые квартира, сад, ванная, спальня Эстонии

Kollaaž

Объявлены победители конкурса ”Красивый дом 2017”. Титул ”Дом года” и 2 500 евро от Swedbank достались маленькому домику Леэ и Мехиса Паю из Раквере. ”Садом года” стало владение Ульви и Лембита Сааре. Они получили также 2 500 евро от Bauhof, пишет Moodne kodu.