Конкурс ”Красивый дом 2017”: где находятся самые-самые квартира, сад, ванная, спальня Эстонии

Объявлены победители конкурса ”Красивый дом 2017”. Титул ”Дом года” и 2 500 евро от Swedbank достались маленькому домику Леэ и Мехиса Паю из Раквере. ”Садом года” стало владение Ульви и Лембита Сааре. Они получили также 2 500 евро от Bauhof, пишет Moodne kodu.
Дом года
Сад года
Помимо вышеописанных, были выданы еще 29 премий, 13 из которых — денежные.
В жюри конкурса входили редакторы Kodu & Aed, представители спонсоров, архитектор Иви-Эльз Шнайдер и специалистом по садоводству Энели Кягер.
Лучшая ванная комната
Лучшее цветовое решение. Таллинн. Мяннику теэ
ТОП
Северный дом. Пярну
Стильный дом. Таллинн. Мустамяэ
Лучшая спальня. Харьюмаа
Приз зрительских симпатий. Раазику
Лучшее оформление сада. Валгамаа
Сад молодой семьи. Тамсалу
Дружественный к животным сад. Валгамаа
Особые премии:
Сад в Ряпина
Сад в Тарту
Сад в Таллинне. Клоостриметса
Специалист по садоводству Харри Поом — за популяризацию своеобразной эстонской садовой культуры