Конкурс буктрейлеров ”КиноПочитатели” выиграла ученица Таллиннской немецкой гимназии

В воскресенье, 4 июня, в Русском культурном центре в рамках фестиваля ”Невиданное кино” были объявлены победители конкурса короткометражных фильмов ”КиноПочитатели”, организованного киностудией Meksvideo и компанией Starman.

Лучшим буктрейлером конкурса была признана работа ученицы Таллиннской немецкой гимназии Аниты Кремм ”Я думаю о курином яйце” по одноименному стихотворению Эллен Нийт, сообщает Starman.

Второе место заняла ученица Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Варвара Карпова с работой ”Я смотрю в зеркало” по одноименному стихотворению Йим Оллиновски. Третье место заняли ученики Эхтенской гуманитарной гимназии Анна Усанова, Дарья Кондратенкова и Николай Соколов с буктрейлером по книге Андруса Кивиряхка ”Весна и Какашка”.

Специальными призами в рамках конкурса были отмечены работа учеников Йыхвиской гимназии — Артема Конкина, Рената и Евгения Писаревых, Владислава Екимцева ”Я здесь” по произведению Владимира Тока и буктрейлер ученика Таллинской кесклиннской русской гимназии Таира Сафиулина по книге Владимира Бээкмана ”Дерево, которого нет”.

По словам организатора кинофестиваля ”Невиданное кино” Игоря Глазистова в рамках конкурса ”КиноПочитатели” было представлено 25 буктрейлеров. ”Работы ребят поражают разнообразием выбранных для конкурса жанров и книг. Здесь и знакомые всем с детства герои эпоса и сказок — ”Калевипоэг”, ”Сипсик”, ”Лотте”, ”Муфта, Полботинка и Моховая Борода”, и взрослые произведения — стихи эстонских поэтов, произведения Виллема Гросса, Антона Таммсааре, Сильвии Раннамаа и многих других.

Из 25 присланных нам в рамках конкурса работ только одна была выполнена по одной и той же книге. Радуют, что участники не ограничиваются рамками школьной программой. В современное время засилья планшетов и социальных сетей ребята находят время читать, осмысливать и передавать свое видение произведения языком кино”.

”Буктрейлер — довольно новый жанр. И я удивлен, насколько компактно и выразительно можно снять, и вызвать интерес к книге. В этом году я видел очень остроумные, с фантазией выполненные работы. Так, если говорить о победившим в конкурсе ”КиноПочитатели” буктрейлере ”Я думаю о курином яйце”, чтобы вот так взять обычные вареные яйца, раскрутить на столе и снять их обратной съемкой, чтобы они не то, чтобы останавливались, а раскручивались, это надо придумать. Это очень интересно”, — комментирует Пеэтер Симм, член жюри кинофестиваля ”Невиданное кино”, знаменитый кинорежиссер и сценарист.

Адресованный ученикам 8-12 классов конкурс короткометражек-буктрейлеров по мотивам произведений эстонских авторов ”КиноПочитатели” проводился в рамках 17 международного кинофестиваля ”Невиданное кино”, который прошел с 31 мая по 4 июня в Таллинне. Победители конкурса были определены профессиональным жюри кинофестиваля. По условиям конкурса авторы лучших буктрейлеров были награждены экшн-камерой GoPro, а всех участников конкурса ждет мастер-класс по киносъемке от студии Meksvideo.