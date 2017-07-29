Конфуз: евроминистры опоздали на встречу в Таллинне, забыв о разнице во времени

С 1 июля Эстония является председателем Совета ЕС, в связи с чем в Таллинне проходит множество встреч с участием министров европейских стран. Впрочем, не обходится и без конфузов.

Так, несколько министров опоздали на встречу в Таллинне, так как забыли или не обратили внимание на то, что Брюссель и Таллинн находятся в разных часовых поясах, пишет Politico. При этом не уточняется, о какой именно встрече и о каких именно министрах идет речь.

Разница во времени между Эстонией и Брюсселем составляет один час.

Во время председательства Эстонии в ЕС пройдет 19 встреч на высшем уровне с участием министров, председателей международных парламентов, глав государств и правительств. В конце сентября также пройдет встреча на высшем уровне по вопросам дигитальной сферы. На данный момент уже состоялось семь больших встреч.