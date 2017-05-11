Конфликт в семье Сийлатсов: отец выставил сыну счет за самолет на сумму 1,5 млн евро

Совсем недавно Delfi обнародовал историю конфликта в семье известных эстонских предпринимателей. Одним из камней преткновения в спорах между отцом Виктором Сийлатсом и сыном Кейтом Сийлатсом стал принадлежащий семейной фирме самолет, пишет Eesti Ekspress.

Осенью 2012 года фирма Сийлатсов IEG приобрела у одного мексиканского предприятия малый самолет Eclipse 500 стоимостью около 600 000 евро. Кейт, который имеет удостоверение пилота, говорит, что отец подарил ему транспортное средство в честь его поступления в Стэнфордский университет, но самолет числился на балансе фирмы.

Сийлатс-старший же утверждает, что самолет был приобретен в целях ведения коммерческой деятельности и не являлся подарком. ”К сожалению, одна из контрольных карт двигателя вышла из строя и самолет последние полгода простаивал в ангаре”, — говорит Кейт.

В сентябре 2016 года Кейт получил от адвоката фирмы отца Виллу Отсманна письмо, в котором тот требовал либо вернуть самолет, либо возместить его стоимость в размере 600 000 евро в течение трех недель, а также выставил счет за 445 летных часов на сумму 801 000 евро, которые следовало заплатить немедленно. Кейт говорит, что речь идет о ”совершенно бессмысленном счете, не имеющем никакого экономического содержания”, и не намерен выполнять требование отца.

Кейт отметил также, что новый самолет отца носит имя входящей в правление фирмы молодой особы Герли Саарелехт G-ERLI.