Конфликт в ОЛПЭ набирает обороты: прокуратура возбудила уголовное дело

По словам пресс-секретаря прокуратуры Оли Кивистик, для проверки всех обстоятельств было возбуждено уголовное дело по статье 281 Пенитенциарного кодекса "Представление неверных данных в регистр некоммерческих объединений и фондов".

"Мы никакой информации из прокуратуры не получали, мне даже трудно понять, в чем нас можно обвинять. Следственные органы со мной не связывались, — сказала rus.err.ee Алиса Блинцова. — Но могу сказать, что мы в настоящее время также готовим заявление в полицию. Оно касается кражи сайта ОЛПЭ, к которому сейчас у нас нет доступа".