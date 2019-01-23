23.01.2019, 13:50

Конфликт в ОЛПЭ набирает обороты: прокуратура возбудила уголовное дело

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rus.delfi.ee
EST
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei kongress
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei kongressFoto: Oleg Tesla

Шесть членов Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) во главе с Юлией Соммер обратились в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против представителей другого крыла политической силы — Мстислава Русакова, Алисы Блинцовой и Дмитрия Сухоруслова, упирая на то, что последние своевольно вносят в Коммерческий регистр информацию о том, кто является, а а кто не является членом партии.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Оли Кивистик, для проверки всех обстоятельств было возбуждено уголовное дело по статье 281 Пенитенциарного кодекса "Представление неверных данных в регистр некоммерческих объединений и фондов".

"Мы никакой информации из прокуратуры не получали, мне даже трудно понять, в чем нас можно обвинять. Следственные органы со мной не связывались, — сказала rus.err.ee Алиса Блинцова. — Но могу сказать, что мы в настоящее время также готовим заявление в полицию. Оно касается кражи сайта ОЛПЭ, к которому сейчас у нас нет доступа".

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