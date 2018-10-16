Конфликт между РПЦ и Константинополем отразится и на верующих Эстонии

В последние годы православные церкви Московского и Константинопольского патриархатов в Эстонии, уладившиеся свой конфликт в 1990-е годы, находились в относительно хороших отношениях, но теперь их сотрудничество может прекратиться, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

При этом больше всего трудностей будет у верующих, а не священников.

"Например, если наши прихожане поедут в южную Эстонию или на острова, где нет наших приходов, и в воскресенье заходят причаститься, то, к сожалению, в данный период, они не смогут пойти на причастие в православную церковь другого патриархата. Так же с теми, кто ходит в церковь под эгидой Константинопольского патриархата. Если они окажутся в Ида-Вирумаа в Пюхтицком монастыре, то не смогут причаститься", — сказал священник ЭПЦ Тоомас Хирвоя.

По словам представителей ЭАПЦ, складывающаяся ситуация губительнее для православной церкви Московского патриархата, потому что отказ от причастия односторонний: Константинопольский патриархат, а вместе с ним и Эстонская Апостольская православная церковь не запрещают своим последователям причащаться в приходах Московского патриархата.