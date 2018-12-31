31.12.2018, 16:55

Конец мусорного скандала: Госпрокуратура закрыла дело бывшего столичного вице-мэра Сарапуу

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rus.delfi.ee
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Kevade alguse tervitamine Musumäel
Kevade alguse tervitamine MusumäelFoto: Karli Saul

Госпрокуратура прекратила уголовное дело в отношении бывшего столичного вице-мэра центриста Арво Сарапуу. Он обязан выплатить государству 12 000 евро.


Из собранных в ходе производства доказательств следует, что вина Сарапуу невелика, ранее он в уголовном порядке не наказывался, а общественный интерес к произошедшему изменился с течением времени ввиду поведения Сарапуу.

В 2017 году он был задержан сотрудниками КаПо в качестве подозреваемого по уголовному делу, связанному с организацией вывоза мусора в эстонской столице.

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