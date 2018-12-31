Конец мусорного скандала: Госпрокуратура закрыла дело бывшего столичного вице-мэра Сарапуу



Из собранных в ходе производства доказательств следует, что вина Сарапуу невелика, ранее он в уголовном порядке не наказывался, а общественный интерес к произошедшему изменился с течением времени ввиду поведения Сарапуу.

В 2017 году он был задержан сотрудниками КаПо в качестве подозреваемого по уголовному делу, связанному с организацией вывоза мусора в эстонской столице.