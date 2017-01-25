Конец эпохи: полиция ”накрыла” последний из остававшихся в Таллинне ”крупных борделей"

За несколько дней до Рождества в Пыхьяской префектуре было жарко: шла подготовка к операции по закрытию действовавшего на протяжении многих лет борделя на улице Ристику в Таллинне. К операции были привлечены около полусотни стражей правопорядка, так как нельзя было допустить, чтобы подозреваемые успели уничтожить улики, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

Операция началась 19 декабря, и сразу же было задержано восемь человек, подозреваемых в содержании на протяжении многих лет последнего в Таллинне клуба-борделя классического типа. На данный момент под стражей остаются трое главных подозреваемых, всего подозреваются пятнадцать человек.

Впервые об увеселительном заведении на Ристику пыйк 8а, написало издание Äripäev еще в 2008 году. Затем на место отправился журналист Eesti Päevaleht и выяснил, что речь идет о чистой воды борделе. В кичливо оформленном баре пиво уже в те времена стоило больше 100 крон. За порядком следили здоровые охранники, большую часть ”клиентов” бара составляли женщины, которые сразу начинали окучивать любого попавшего в помещение представителя мужского пола и выпрашивать шампанское. За 2300 крон (около 130 евро) с понравившейся женщиной можно было уединиться в находящемся рядом хостеле Nord Hostel. Женщин было много — на любой вкус и цвет.

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Владелец отеля — городской чиновник центрист Ричард Сикк — , который арендовал помещения для бара, утверждал тогда, что речь идет о самом обычном баре, где люди встречаются, немного влюбляются и проводят время вместе. В оплате также нет ничего странного, так как проституток можно встретить даже в самых именитых ночных клубах столицы. Одним словом, по мнению причастных лиц, с юридической точки зрения все было корректно: просто волею судеб клиентами бара были только проститутки, а таксисты совершенно случайно в ответ на соответствующую просьбу привозили сюда своих пассажиров.

Естественно, полиция в эти сказки не верила, но речь шла об очень сложном случае, и, чтобы добраться до тех, кто дергает за нитки, нужно было время. В 2013 году, после ”взятия” борделя Алексея Шведова в Пирита, заведение на Ристику стало последним в своем роде в Таллинне.

”Конечно, мы уже сейчас могли бы ”накрыть” это место, но тогда мы получили бы только пешки”, — сказали журналистам в полиции год назад.

Таким образом, следствие шло медленно, но, судя по всему, плодотворно. Так, в этот раз подозрение, наряду с другим, было предъявлено известному в эстонском мире бизнеса 49-летнему Танелю Аавиу. Аавик любил дорогие вещи, ездил на Porsche, но к вниманию общественности не стремился. Все изменилось после развода, когда он стал общаться с местной светской львицей актрисой Gerli R и их совместное времяпрепровождение стало достоянием общественности.



Нынешняя история — не первая, когда имя Аавика всплывает в связи с индустрией секс-услуг. Так, в 2008 году передача„Pealtnägija” сняла сюжет о процветающей на улицах Тедре и Лийвалая проституции. Оба дома, о которых шла речь, принадлежали фирме Аавика. Тем не менее, тогда бизнесмену подозрения из-за отсутствия доказательств предъявлены не были: помещения сдавались в аренду, и дальнейшая связь с Аавиком отсутствовала. В итоге наказание понесли более мелкие пешки: по делу о борделе на Тедре десять мужчин получили условное наказание. В связи с этим, принимая во внимание потраченные ресурсы, на этот раз полиция решила сосредоточиться на ловле именно ”крупной рыбы”.

По данным общественных регистров, Аавик с недвижимостью на Ристику не связан, но в одном из пресс-сообщений футбольного клуба Nõmme Kalju, членом правления которого Аавик одно время являлся, было сказано: ”Речь идет о касающихся его частной жизни вопросов, и мне хочется верить, что связь Аавика с данным подозрением ограничивается владением недвижимостью”.

Ни полиция, ни прокуратура более подробно дело не комментирует, однако известно, что Аавик подозревается в сутенерстве и принадлежности к преступной группировке. Он является одним из трех подозреваемых, находящихся на данный момент под стражей. В прошлую пятницу он подал ходатайство об освобождении из-под стражи, но суд его не удовлетворил.

На самом деле дела у борделя на Ристику в последние годы шли неважно, он даже работал не каждый вечер. Последний раз о происходящем там написала газета Õhtuleht в 2014 году. Тогда журналисту удалось увести в хостель девушку за 120 евро.

Сейчас центр тяжести местной секс-индустрии перекочевал в бордели на квартирах, работницы которых больше не нуждаются в таксистах, охранниках и барменах: весь маркетинг происходит в интернете. За счет этого и цены ниже.

По словам защитника Аавика Тойво Вийлупа, утверждение о том, что ”на Ристику пыйк 8 действовал бордель”, насколько ему известно, не подтверждено фактами ни в одном из производств. ”В здании по адресу Ристику пыйк 8 действовали и по-прежнему действуют различные коммерческие объединения и предприятия, в числе которых, насколько известно, не значится ни одного ”борделя”, — сказал он. — Во избежание подозрений подчеркиваю, что у Танеля Аавика отсутствуют какие-либо связи с любым из действующих по этому адресу коммерческих объединений и предприятий”.

Вийлуп сказал, что Аавику предъявлено общее и не подкрепленное доказательствами подозрение, и в ходе последующего досудебного производства выяснится, достаточно ли весомы собранные доказательства для того, чтобы предъявить ему обвинения.