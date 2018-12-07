Конец эпохи? Государственный портал eesti.ee посинел

В пятницу утром Департамент государственной инфосистемы (RIA) представил обновленный дизайн государственного портала www.eesti.ee. Привычный многим эстоноземельцам зеленый дизайн заменили на синий.
Как отмечает RIA, портал теперь также работает на новой платформе и должен быть более удобным. Он теперь отлично приспособлен для использования на смартфонах и планшетах.
Кроме того, на главную страницу портала были вынесены те разделы, которые пользователи ищут чаще всего: создание семьи, рождение ребенка, смена места жительства и создание собственного бизнеса.
Портал eesti.ee посещает 20-30 тысяч человек в день. Вот как он выглядел раньше:
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