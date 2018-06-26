26.06.2018, 10:30

Конец делу Autorollo: Госсуд принял окончательное решение

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rus.delfi.ee
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Autorollo kohtuistung 16 juuni
Autorollo kohtuistung 16 juuniFoto: Rauno_Volmar

Сегодня было принято окончательное решение по делу обанкротившейся транспортной фирмы Autorollo.

Окружной суд аннулировал решение уездного суда, согласно которому Сийм Рооде и NJORD Advokaadiburoo должны были частично удовлетворить требование о компенсации причиненного выплатой третьим лицам долгов Autorollo ущерба и выплатить 17 954,75 евро с пеней. Госсуд оставил решение окружного суда в силе. Политики Райн Розиманнус и Кейт Пентус-Розиманнус были освобождены от ответственности.

Напомним, что Таллиннский окружной суд в пятницу повторно принял решение по делу о банкротстве Autorollo, решив, что нет смысла требовать у зятя бывшего владельца Autorollo Вяйно Пентуса, Райна Розиманнуса, возмещения ущерба.

Окружной суд аннулировал решение, принятое Харьюским уездным судом 27 июня 2014 года, приговорившим Райна Розиманнуса к уплате 135 657,98 евро и судебных издержек, пишет rus.err.ee. Окружной суд не удовлетворил требование банкротных управляющих OU Autorollo Мартина Круппа и Катрин Прюкк о получении от Розиманнуса 176 600 евро и пени, судебные издержки Розиманнуса должны оплатить Крупп и Прюкк.

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