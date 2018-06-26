Конец делу Autorollo: Госсуд принял окончательное решение

Сегодня было принято окончательное решение по делу обанкротившейся транспортной фирмы Autorollo.
Окружной суд аннулировал решение уездного суда, согласно которому Сийм Рооде и NJORD Advokaadiburoo OÜ должны были частично удовлетворить требование о компенсации причиненного выплатой третьим лицам долгов Autorollo ущерба и выплатить 17 954,75 евро с пеней. Госсуд оставил решение окружного суда в силе. Политики Райн Розиманнус и Кейт Пентус-Розиманнус были освобождены от ответственности.
Окружной суд аннулировал решение, принятое Харьюским уездным судом 27 июня 2014 года, приговорившим Райна Розиманнуса к уплате 135 657,98 евро и судебных издержек, пишет rus.err.ee. Окружной суд не удовлетворил требование банкротных управляющих OU Autorollo Мартина Круппа и Катрин Прюкк о получении от Розиманнуса 176 600 евро и пени, судебные издержки Розиманнуса должны оплатить Крупп и Прюкк.