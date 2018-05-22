Конец "центристской пропаганде"? Общественный совет Таллиннского телевидения начал работу

Общественный совет будет консультировать совет и правление TTV с целью улучшения информированности населения столицы, сообщает Раэпресс.
Общественный совет Таллиннского телевидения возглавил заместитель председателя Таллиннского городского собрания Март Луйк (IRL), в него вошли заместитель председателя фракции ЕЛКУ в городском собрании Керсти Крахт, член Центристской фракции горсобрания Юри Пихл, член Социал-демократической фракции горсобрания Анастасия Коваленко, вице-мэр Зюлейха Измайлова (Партия зеленых), советники мэра Туули Кох и Юхан Паадам, ведущий специалист сектора городских исследований городской канцелярии Лийна Килемит.