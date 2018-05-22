22.05.2018, 16:01

Конец "центристской пропаганде"? Общественный совет Таллиннского телевидения начал работу

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rus.delfi.ee
EST
TallinnaTV1
TallinnaTV1Foto: Ester Vaitmaa

Общественный совет будет консультировать совет и правление TTV с целью улучшения информированности населения столицы, сообщает Раэпресс.

Общественный совет Таллиннского телевидения возглавил заместитель председателя Таллиннского городского собрания Март Луйк (IRL), в него вошли заместитель председателя фракции ЕЛКУ в городском собрании Керсти Крахт, член Центристской фракции горсобрания Юри Пихл, член Социал-демократической фракции горсобрания Анастасия Коваленко, вице-мэр Зюлейха Измайлова (Партия зеленых), советники мэра Туули Кох и Юхан Паадам, ведущий специалист сектора городских исследований городской канцелярии Лийна Килемит.

"Оппозиция годами критиковала городское телевидение за то, что его программа отражает точку зрения одной партии, — сказал Луйк. — Я считаю, что надо не критиковать, а, засучив рукава, собственным участием постараться улучшить работу".

Луйк добавил, что совет будет следить не только за политическим равновесием передач, но, прежде всего, за полным и объективным отражением происходящего в Таллинне.

Член правления TTV Таави Пукк выразил надежду, что совет станем местом конструктивного обсуждения тем и проблем, приводящего к решениям.

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