Конец "центристской пропаганде"? Общественный совет Таллиннского телевидения начал работу

"Оппозиция годами критиковала городское телевидение за то, что его программа отражает точку зрения одной партии, — сказал Луйк. — Я считаю, что надо не критиковать, а, засучив рукава, собственным участием постараться улучшить работу".

Луйк добавил, что совет будет следить не только за политическим равновесием передач, но, прежде всего, за полным и объективным отражением происходящего в Таллинне.

Член правления TTV Таави Пукк выразил надежду, что совет станем местом конструктивного обсуждения тем и проблем, приводящего к решениям.