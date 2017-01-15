Конец пятидесятых годов прошлого века был важным периодом для истории моды в Эстонии, ставшей единственной союзной республикой, в которой модельеры могли получить профессиональную подготовку.

Открытие Таллиннского дома моды в 1957 году и первый номер его модного журнала Siluett в 1958 стали знаковыми событиями. Население, свыкавшееся с послевоенными условиями, нуждалось в бытовых товарах и предметах одежды, пишет Eesti Päevaleht.

"Так как творчество эстонских художников-прикладников благодаря деятельности хозяйственников и художников было довольно быстро замечено, можно смело сказать, что именно в конце 1950-х начался новый примечательный период в нашей истории моды, — говорит преподаватель истории моды Эстонской художественной академии Ану Оявеэ. — Этот этап отличался от предшествовавшего ему сложного послевоенного десятилетия известным смягчением политической напряженности. Изменениям способствовало и оживление международного общения, и преобразовавшие всесоюзную экономическую жизнь реформы, которые предоставили больше свободы местным министерствам".

Идея создания модного центра, долгие годы зажатая в шестеренках бюрократической машины, наконец воплотилась в Таллиннском доме моды. Работа здесь была престижной и привлекательной: помимо моделирования одежды и оформления модных журналов здесь также создавали коллекции для подиума.

Проходившие два раза в год модные показы были сверхпопулярны. "Немаловажен тот факт, что в 50-е годы Эстония была единственной союзной республикой, где модельеры могли получить профессиональное образование. Работу в Таллиннском доме моды получали лучшие из них", — отмечает Оявеэ.

По ее словам, первым пробным камнем для центра моды стала демонстрация конкурентоспособности творчества модельеров СССР на всемирной выставке в Брюсселе, куда поехали со специально созданной к этому мероприятию коллекцией. Полученная на выставке серебряная медаль высоко подняла планку и обозначила новые цели для художников, открыла двери во внешний мир и позволила принимать участие в других подобных мероприятиях.

Любимый женщинами Siluett

Журнал Siluett был для советских женщин "доброй подругой" и проводником в мире моды. Издание писало об истории моды, современных трендах и давало рекомендации по макияжу и укладке волос. "Различные советы и детальные правила шитья многим пришлись кстати, так как в магазинах по-прежнему не хватало готовой одежды и аксессуаров", — рассказывает Оявеэ.

Вместо двух номеров, как это было изначально, в год вскоре стали выпускать четыре номера с выкройками. "Добавился огромный тираж Siluett на русском языке, который читали и по всему Советскому Союзу, и в бывших странах Восточного блока. Несмотря на спрос, качество бумаги не позволяло выпускать большее количество. По этой же причине печатали больше иллюстраций, чем фотографий. Основным источником вдохновения для художников становились купленные в антиквариате зарубежные модные журналы", — отмечает историк моды.

По словам Оявеэ, с течением времени в текстах журнала уменьшилась доля идеологических назиданий, редакция научилась избегать цензуры. "Конечно, всегда это не удавалось, для редакции камнем преткновения могла стать несколько вульгарная поза модели, запрещенная комбинация цветов или вызывающий подозрения мотив".

Дефиле в Доме офицеров

В архивном видео 1957 — модный показ, проходивший в Доме офицеров флота в Таллинне. "Промышленные министерства и предприятия продемонстрировали широкой публике моду сезона весна-лето. Давайте же посмотрим, как должен одеваться современный человек", — говорит диктор.

"Подумали и о младшем поколении, хоть и маловато", — отмечает в частности диктор.