18.06.2018, 18:50

Концерты и развлечения: читайте, как можно провести Иванову ночь в столице


rus.delfi.ee
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Lasnamäe jaanituli 2017
Lasnamäe jaanituli 2017Foto: Rauno Volmar

Канун Ивановой ночи в Таллинне можно провести на веселых праздниках в этнографическом парке-музее, на стадионе "Калев" и на Паэвялья близ Певческого поля в Ласнамяэ, сообщает Раэпресс.

А на пляже Штромка праздник состоится загодя — 22 июня, в парке Лёвенру в Кристийне и того раньше — уже в среду, 20 июня.

На стадионе "Калев", где все начнется в 18 часов, выступят Лийз Лемсалу, Борис Лехтлаан, белорусский супер-бэнд "Ляпис Трубецкой" и другие. Помимо концерта, посетитель любого возраста сможет найти себе занятие по душе, например, прыжки на батуте для малышей, активные и настольные игры для молодежи, огненное шоу. В 22:45 будет зажжен большой костер. Найдется здесь и что попить и чем закусить, вплоть до часа ночи.

В Ласнамяэ встреча самой короткой ночи начнется в 20 часов большим концертом ансамбля "Златые горы" с оркестром, танцевального ансамбля "Пяэзуке", певицы Сийри Кянд и поп-рок-бэнда "Трики джей". И тоже до часа ночи.

В Кристийне, в парке Лёвенру, в 19 часов 20 июня выступит ансамбль "Амадеус".

На Штромке вечером 22 июня главным выступающим станет бэнд "Виа Балтика" с эстонскими, английскими и русскими песнями. Выступят также артисты из международного союза культурных обществ "Лира". О развлечениях для детей позаботится Молодежный центр Пыхья-Таллинна. Будут открыты кафе на свежем воздухе и палатки, где также можно будет поесть. Программа начнется в 18 часов.

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Жителей Хааберсти приглашают в Этнографический парк-музей Эстонии, где программа называется "От времени пробуждения до времени пробуждения!" Вечно молодой ансамбль "Кукерпиллид" побудит танцевать до полуночи. А на берегу, у сараев для сетей, посетителей встретит другой ансамбль "Йыэяэр". Ансамбль "Супрядки" на сетуском хуторе познакомит с обрядами старой Ивановой ночи и ночи Ивана Купалы. Празднество в музее начнется в 19 часов. Автобус из центра и Ыйсмяэ бесплатный. Вход по билетам в музей (14 евро обычный, 7 — льготный, 28 — семейный).

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