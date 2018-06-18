Концерты и развлечения: читайте, как можно провести Иванову ночь в столице

Канун Ивановой ночи в Таллинне можно провести на веселых праздниках в этнографическом парке-музее, на стадионе "Калев" и на Паэвялья близ Певческого поля в Ласнамяэ, сообщает Раэпресс.

А на пляже Штромка праздник состоится загодя — 22 июня, в парке Лёвенру в Кристийне и того раньше — уже в среду, 20 июня.

На стадионе "Калев", где все начнется в 18 часов, выступят Лийз Лемсалу, Борис Лехтлаан, белорусский супер-бэнд "Ляпис Трубецкой" и другие. Помимо концерта, посетитель любого возраста сможет найти себе занятие по душе, например, прыжки на батуте для малышей, активные и настольные игры для молодежи, огненное шоу. В 22:45 будет зажжен большой костер. Найдется здесь и что попить и чем закусить, вплоть до часа ночи.

В Ласнамяэ встреча самой короткой ночи начнется в 20 часов большим концертом ансамбля "Златые горы" с оркестром, танцевального ансамбля "Пяэзуке", певицы Сийри Кянд и поп-рок-бэнда "Трики джей". И тоже до часа ночи.

В Кристийне, в парке Лёвенру, в 19 часов 20 июня выступит ансамбль "Амадеус".