Концертом в честь годовщины дипотношений США и РФ в Вашингтоне будет руководить эстонский дирижер

13.12.2017, 20:50Концертом в честь годовщины дипотношений США и РФ в Вашингтоне будет руководить эстонский дирижер (3) rus.delfi.ee EST Lugeja foto В воскресенье посольство России в Вашингтоне празднует 210 юбилей дипломатических отношений между США и РФ. Гвоздем программы будет оркестр Nordic Pulse Ensemble под руководством эстонского дирижера Кристьяна Ярви. В состав оркестра Nordic Pulse Ensemble входят музыканты из Эстонии, Швеции, Финляндии, Латвии, Литвы и Норвегии. Lugeja foto Share 0 LiveJournal Читайте также: ВашингтонЛатвияЛитваНорвегияпосольство РоссииРоссияСШАФинляндияШвецияЭстония 83 500€Tallinn, Квартира139 000€Tallinn, Квартира107 000€Jõelähtme vald, КвартираОт хозяина!199 000€Tallinn, Часть дома196 000€Tallinn, КвартираОт хозяина!219 000€Saue vald, Дом275 000€Tallinn, Квартира319 000€Tallinn, Коммерческий56 000€Viimsi vald, Квартира73 000€Tallinn, Квартира116 000€Tallinn, Квартира150€Tallinn, Коммерческий3 843€Tallinn, Коммерческий Зарегистрированные (0) Анонимные (3) Оставить комментарий либо комментировать анонимно Опубликовать Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами Транслит Читать комментарии Читать комментарии РЕКЛАМА