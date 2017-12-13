13.12.2017, 20:50

Концертом в честь годовщины дипотношений США и РФ в Вашингтоне будет руководить эстонский дирижер

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rus.delfi.ee
EST
Концертом в честь годовщины дипотношений США и РФ в Вашингтоне будет руководить эстонский дирижер
Lugeja foto

В воскресенье посольство России в Вашингтоне празднует 210 юбилей дипломатических отношений между США и РФ. Гвоздем программы будет оркестр Nordic Pulse Ensemble под руководством эстонского дирижера Кристьяна Ярви.

В состав оркестра Nordic Pulse Ensemble входят музыканты из Эстонии, Швеции, Финляндии, Латвии, Литвы и Норвегии.

Lugeja foto
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