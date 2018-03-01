Конца интернет-педофилии не видно: суд признал мужчину виновным в совращении 11 детей

Недавно Харьюский уездный суд признал 34-летнего Калью Пылдре виновным в соблазнении 11 детей и злоупотреблении двумя детьми. Согласно обвинению, имели место 25 эпизодов, часть из которых завершились на стадии попыток, пишет Eesti Päevaleht.

Речь идет о незнакомых детях 11-13 лет, с которыми Пылдре знакомился в соцсетях. Ранее мужчина несколько раз наказывался за проступки.

Kalju Põldre

Специально для знакомств с детьми мужчина создал фейковый аккаунт и скрывал о себе правду. Он втирался к детям в доверие и пытался договориться о встрече, что в случае с двумя девочками удалось.

Также ему удалось в игровой форме выманить у одной из девочек фотографию, на которой она была запечатлена в обнаженном виде, после чего стал шантажировать опубликованием снимка и требовать встречи. Девочка не осмелилась об этом кому-либо рассказать и согласилась. До прямого контакта дело не дошло, но Пылдре трогал к ее интимные части тела.

Кроме того, педофилу удалось заманить на встречу 11-летнюю девочку и вступить с ней в вагинальный контакт.

Суд признал Пылдре виновным по пяти статьям и назначил ему совокупное наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев. Поскольку дело рассматривалось в порядке укороченного производства, чтобы детям не пришлось давать показания в суде, наказание было сокращено до трех лет.

”Хотя прокуратура и ходатайствовала о немного более суровом наказании, принимая во внимания все обстоятельства, этим решением можно быть довольным”, — сказал пресс-секретарь прокуратуры Каарель Каллас.

Адвокат Пылдре Урмас Симон сообщил, что его подзащитный признал вину частично. ”Он считает, что некоторые потерпевшие преувеличили объемы обвинений”, — сказал Симон и добавил, что Пылдре раздумывает над возможностью подачи апелляции.

Конца интернет-педофили не видно

”Количество сексуальных преступлений против детей в прошлом году достигло новых высот”, — сказал глава служба защиты детей Пыхьяской префектуры Реймо Райвет и добавил, что, согласно статистике, большинство педофилов переместились в интернет. ”Это делается все более интенсивно и мы не видим никаких признаков уменьшения, — признал Райвет. — Дети все в более раннем возрасте начинают жить в социальных сетях”.



Pedofiilid leiavad ohvreid internetist. Graafik: Toom Tragel



Райвет сказал, что многие попавшие в ловушку педофила дети бояться рассказать об этом родителям. Преступления были выявлены полицией в результате специальных методов расследования, которые огласке не подлежат. Ни жертвы, ни их родители не получали от полиции никаких извещений.

”Дети не умеют правильно оценивать ситуацию”, — отметил Райвет. Им кажется, что интернет анонимен, но это не так, поскольку вторая сторона всегда может сохранить и обнародовать материал. ”Я бы спросил так: ты бы разделся догола на Ратушной площади? Нет. Так почему ты делаешь это в интернете?”.

По словам Райвета, бывали и случаи, когда педофилы инициировали общение с детьми шести-семи лет. ”Как только дети получают смартфоны, то погружаются в этот мир и начинают общаться. Сегодня эта планка опустилась уже до 6-7 лет”, — заметил страж правопорядка.