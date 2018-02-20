Кому юбилей, кому — нажива. Как перекупщики делают бизнес на юбилейных монетах ЭР

Два дня подряд у дверей главного офиса Банка Эстонии в Таллинне выстраивалась очередь из желающих приобрести монеты, выпущенные специально к празднику 100-летия государства. Хоть я не и нумизмат и не перекупщик, но также присоединился к этой очереди — ради интереса и желания изнутри увидеть этот процесс.
Если есть спрос, будет и предложение. Законы рынка неумолимы. Поэтому в лучшем случае лишь половину людей из этой очереди можно отнести к тем, кто пополняет свои коллекции юбилейными монетами. Другие же явно пришли сюда ради прибыли/заработка. Считайте сами. Комплект монет стоимостью 20 евро (их выдавали по две штуки в руки) уже сейчас можно продать примерно за 50 евро. Говорят, коллекционеры из Европы готовы платить больше. Со временем, скорее всего, цена еще вырастет.
ТОП
Так что не удивительно, что бизнесмены от нумизматики и сами ринулись за юбилейными монетами (в первый день продали 1500, во второй — 500 комплектов), и, по всей видимости, нанимали подростков, пенсионеров, представителей малообеспеченных слоев для стояния в очереди. Хотя охранники Банка Эстонии и старались регулировать очередь, наблюдая за тем, чтобы люди соблюдали правило ”2 в одни руки”, ловкие коммерсанты умудрялись повторно вставать в очередь, даже переодеваясь. Не стеснялись они порой и забирать ”товар” от нанятых покупателей прямо здесь же, в помещении музея Банка. Но среди толпы можно было выделить и предприимчивых бабулек, которые, видимо, решили таким образом подзаработать. Они вслух возмущались, завидя тех, кто, по их наблюдениям, шел по второму, а то и по третьему разу.
Многие в очереди здоровались между собой, обменивались фразами вроде: ”Ну что, завтра в Нарву тоже? — Нет. — А я да!”. В Нарве 21-го февраля также состоится презентация юбилейных монет, так что советую нарвитянам занимать очередь пораньше, если хотите пополнить коллекцию или немножно заработать на юбилее.
В Таллинне сегодня продажа монет началась в полдень. Я прибыл на место где-то в 11.30 и оказался уже 148-м (!), судя по полученному в банке номерку. Но это было потом, после получаса стояния на легком морозце. А долгожданные комплекты с монетами я получил лишь в районе 14 часов. Чуть не опоздал на эфир на радио из-за этого! И после меня еще оставалось человек 100, не меньше.
Хорошо, что все-таки есть смартфоны! Пока стоял в очереди, выяснил, что такие комплекты монет уже вовсю продаются, например, на онлайн-аукционе Osta.ee, в специально созданных группах в фейсбуке и прочих местах.
Сам я пока не решил, что буду делать со своим комплектом. Один из добытых двух наборов уйдет живущему в Тарту доброму товарищу-нумизмату, который и попросил меня примкнуть к сонму ”страждущих”. Тем самым невольно сподвигнув на этот эксперимент, благодаря которому и юбилей ЭР мне теперь запомнится лучше. Хотя мы в семье и не коллекционируем монеты, но, к примеру, комплект эстонских крон для чего-то сохранили. Может быть, и юбилейные ”эстонские” евро оставим на память. Ну, или на ”черный день”!
Что посоветуете, уважаемые читатели: оставить или продать?