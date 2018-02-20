Кому юбилей, кому — нажива. Как перекупщики делают бизнес на юбилейных монетах ЭР

Два дня подряд у дверей главного офиса Банка Эстонии в Таллинне выстраивалась очередь из желающих приобрести монеты, выпущенные специально к празднику 100-летия государства. Хоть я не и нумизмат и не перекупщик, но также присоединился к этой очереди — ради интереса и желания изнутри увидеть этот процесс.

Если есть спрос, будет и предложение. Законы рынка неумолимы. Поэтому в лучшем случае лишь половину людей из этой очереди можно отнести к тем, кто пополняет свои коллекции юбилейными монетами. Другие же явно пришли сюда ради прибыли/заработка. Считайте сами. Комплект монет стоимостью 20 евро (их выдавали по две штуки в руки) уже сейчас можно продать примерно за 50 евро. Говорят, коллекционеры из Европы готовы платить больше. Со временем, скорее всего, цена еще вырастет.

Так что не удивительно, что бизнесмены от нумизматики и сами ринулись за юбилейными монетами (в первый день продали 1500, во второй — 500 комплектов), и, по всей видимости, нанимали подростков, пенсионеров, представителей малообеспеченных слоев для стояния в очереди. Хотя охранники Банка Эстонии и старались регулировать очередь, наблюдая за тем, чтобы люди соблюдали правило ”2 в одни руки”, ловкие коммерсанты умудрялись повторно вставать в очередь, даже переодеваясь. Не стеснялись они порой и забирать ”товар” от нанятых покупателей прямо здесь же, в помещении музея Банка. Но среди толпы можно было выделить и предприимчивых бабулек, которые, видимо, решили таким образом подзаработать. Они вслух возмущались, завидя тех, кто, по их наблюдениям, шел по второму, а то и по третьему разу.

Многие в очереди здоровались между собой, обменивались фразами вроде: ”Ну что, завтра в Нарву тоже? — Нет. — А я да!”. В Нарве 21-го февраля также состоится презентация юбилейных монет, так что советую нарвитянам занимать очередь пораньше, если хотите пополнить коллекцию или немножно заработать на юбилее.

В Таллинне сегодня продажа монет началась в полдень. Я прибыл на место где-то в 11.30 и оказался уже 148-м (!), судя по полученному в банке номерку. Но это было потом, после получаса стояния на легком морозце. А долгожданные комплекты с монетами я получил лишь в районе 14 часов. Чуть не опоздал на эфир на радио из-за этого! И после меня еще оставалось человек 100, не меньше.

Хорошо, что все-таки есть смартфоны! Пока стоял в очереди, выяснил, что такие комплекты монет уже вовсю продаются, например, на онлайн-аукционе Osta.ee, в специально созданных группах в фейсбуке и прочих местах.

Сам я пока не решил, что буду делать со своим комплектом. Один из добытых двух наборов уйдет живущему в Тарту доброму товарищу-нумизмату, который и попросил меня примкнуть к сонму ”страждущих”. Тем самым невольно сподвигнув на этот эксперимент, благодаря которому и юбилей ЭР мне теперь запомнится лучше. Хотя мы в семье и не коллекционируем монеты, но, к примеру, комплект эстонских крон для чего-то сохранили. Может быть, и юбилейные ”эстонские” евро оставим на память. Ну, или на ”черный день”!

Что посоветуете, уважаемые читатели: оставить или продать?