Кому принадлежали деньги? Былые пожертвования Юри Ратаса партии вызывают вопросы

В соцсетях распространяется таблица, которая показывает, что Эвелин Сепп и Юри Ратас жертвовали партии большие суммы. Сепп призналась ”Pealtnägija”, что это было не ее личное пожертвование, а имени действительного жертвователя она не знает.



По словам пресс-секретаря партии, это распространенная практика, когда члены Рийгикогу и руководители города жертвуют партии часть своего дохода.

Сам Ратас тоже сказал, что к черному финансированию не имеет никакого отношения. ”Если кто-то принес в пакете деньги, в том числе в 2006, то об этом следует сообщить в правоохранительные органы. Я в этом не участвовал”, — заверил Ратас ”Pealtnägija”.

Delfi он сообщил также, что в никаких передачах партии чужих денег никогда не участвовал.