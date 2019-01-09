09.01.2019, 19:22

Кому принадлежали деньги? Былые пожертвования Юри Ратаса партии вызывают вопросы

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Вахур Кооритс
Вахур Кооритс
EST
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Tiit Blaat

В 2006 году тогдашний мэр Таллинна Юри Ратас пожертвовал Центристской партии крупные суммы.

В соцсетях распространяется таблица, которая показывает, что Эвелин Сепп и Юри Ратас жертвовали партии большие суммы. Сепп призналась ”Pealtnägija”, что это было не ее личное пожертвование, а имени действительного жертвователя она не знает.

По словам пресс-секретаря партии, это распространенная практика, когда члены Рийгикогу и руководители города жертвуют партии часть своего дохода.

Сам Ратас тоже сказал, что к черному финансированию не имеет никакого отношения. ”Если кто-то принес в пакете деньги, в том числе в 2006, то об этом следует сообщить в правоохранительные органы. Я в этом не участвовал”, — заверил Ратас ”Pealtnägija”.

Delfi он сообщил также, что в никаких передачах партии чужих денег никогда не участвовал.

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