”Комсомольцы” EKRE из ”Синего пробуждения” предлагают устроить в силовых структурах Эстонии этническую чистку?

Это соответствовало бы применямой в правоохранительных органах многих западных стран политике этнического или расового ”профилирования”. В США профилирование склонных к преступности групп является обычной практикой например, в полицейской работе или борьбе с терроризмом, что неизбежно в мульткультурном обществе. Составление профиля происхождения иммигрантов эффективно используется стражами порядка также в нескольких странах Западной Европы, хотя это и ограничено законом.

От редакции:

Подобное заявление не заставило себя долго ждать. И хоть оно вполне укладывается в исповедуемую EKRE политическую линию, больше всего беспокоит, что именно молодежь выступает со столь дремучих националистически-шовинистических позиций.

Во-первых, хотелось бы предложить "пробужденцам" покопаться в собственной генеалогии — обычно там находится немало интересного и даже шокирующего для записных националистов.

Во-вторых, в свете грядущих выборов на подобные заявления следовало бы пристальнее взглянуть избирателям Центристской партии. Ведь все чаще в прессе появляются намеки о возможном будущем правящем союзе между EKRE и Keskerakond, причем порой они исходят из уст ведущих центристских политиков. Ни для кого не секрет также, что именно официальный телеканал столичной центристской мэрии — Tallinna TV — является главным и чуть ли не единственным "окном" для выплескивания идей EKRE на избирателя.

Перед каждыми парламентскими выборами в нашей стране можно услышать, что-де "грязнее кампании уже быть не может". Похоже, что грядущей борьбе за голоса по этому показателю предстоит побить все предыдщие рекорды по "пробиванию дна".