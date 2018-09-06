06.09.2018, 13:10

”Комсомольцы” EKRE из ”Синего пробуждения” предлагают устроить в силовых структурах Эстонии этническую чистку?

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комментарий редакции: рекорд по "пробиванию дна" не за горами
rus.delfi.ee
EST 1
Факельное шествие "Синего пробуждения"
TõrvikurongkäikFoto: Raul_Mee

Молодежное движение партии EKRE выступило с завялением, в котором подчеркивается, что имевший доступ к оборонительным планам русский по национальности майор Сил обороны Денис Метсавас, которого подозревают в госизмене, нанес огромный ущерб безопасности Эстонии. Это, однако, можно было предупредить, если бы армейсике и правоохранительные структуры государства критичнее относились с не-эстонскому происхождению армейских офицеров, сообщает ”Синее пробуждение”.

"Метсавас служит будто бы типичным примером политики интеграции”, — сказал председатель молодежного крыла народный консерваторов Руубен Каалеп. ”Единственным логичным объяснением его поступкам может являться зов крови. Гражданство Эстонии и даже солдатская присяга на верность государству не гарантируют лояльность. Основой лояльности являются национальное самосознание и связь с предками”.

"Политика интеграции провалилась, поскольку имела своей целью воспитание граждан Европейского союза без роду-племени, а не эстонских патриотов (rahvuslased — эст.)”, — добавил Каалеп. В ситуации с провалившейся интеграцией следует быть осторожными в отношении попавших на ответственные должности граждан чуждого происхождения. ”Синие пробужденцы” находят, что при выдаче доступа к государственным тайнам не-эстонскость следует рассматривать, как затрудняющее обстоятельство, требующее дополнительной проверки на лояльность.

Это соответствовало бы применямой в правоохранительных органах многих западных стран политике этнического или расового ”профилирования”. В США профилирование склонных к преступности групп является обычной практикой например, в полицейской работе или борьбе с терроризмом, что неизбежно в мульткультурном обществе. Составление профиля происхождения иммигрантов эффективно используется стражами порядка также в нескольких странах Западной Европы, хотя это и ограничено законом.

От редакции:

Подобное заявление не заставило себя долго ждать. И хоть оно вполне укладывается в исповедуемую EKRE политическую линию, больше всего беспокоит, что именно молодежь выступает со столь дремучих националистически-шовинистических позиций.

Во-первых, хотелось бы предложить "пробужденцам" покопаться в собственной генеалогии — обычно там находится немало интересного и даже шокирующего для записных националистов.

Во-вторых, в свете грядущих выборов на подобные заявления следовало бы пристальнее взглянуть избирателям Центристской партии. Ведь все чаще в прессе появляются намеки о возможном будущем правящем союзе между EKRE и Keskerakond, причем порой они исходят из уст ведущих центристских политиков. Ни для кого не секрет также, что именно официальный телеканал столичной центристской мэрии — Tallinna TV — является главным и чуть ли не единственным "окном" для выплескивания идей EKRE на избирателя.

Перед каждыми парламентскими выборами в нашей стране можно услышать, что-де "грязнее кампании уже быть не может". Похоже, что грядущей борьбе за голоса по этому показателю предстоит побить все предыдщие рекорды по "пробиванию дна".

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