Компьютерный вирус WannaCry был замечен и в Эстонии

Вирус, попадая в компьютер, зашифровывает все имеющие данные — фотографии, печатные документы, фильмы, письма, базы данных, и в итоге требует выкуп за расшифровку в размере от 200 до 600 долларов. В Эстонии уже зарегистрировано свыше 10 случаев заражения, сообщает rus.err.ee.

"Пока что все мировые киберэксперты и сотрудники правоохранительных органов ищут виновников. Помимо того, что не известно кто нарушитель, не ясно и то, как происходит заражение. Если привычный нам метод заражения включал в себя отправленное электронное письмо, то сейчас выясняется, что никто никаких писем не отправлял. И никто не знает, как вирус распространяется", — говорит глава отдела работы с инцидентами Департамента государственных инфосистем Клайд Мяги.

Эстонская полиция одобрила чудо-средство от вируса, соответствующее сообщение стражи правопорядка уже разместили в социальных сетях. Речь идет о программе WannaKiwi — с ее помощью можно восстановить зашифрованные файлы операционных систем.