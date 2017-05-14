Комплектация новых детских садов начнется в августе

В октябре Таллинн открывает два новых детских сада, в каждом из которых по 6 групп. Это детский сад "Лотте" в Кесклинна и "Веэризе" в Хааберсти.

Все группы будут комплектоваться в августе в порядке общей очереди в детские сады Таллинна, сообщает Раэпресс.

Это означает, что в первую очередь предложения получат родители, чьи дети уже стоят в очереди в муниципальные детсады Таллинна и которые хотят получить место с осени 2017 года, а ранее им место не предлагалось. Общая очередь определяется по данным Таллинской инфосистемы образования. Аналогичным образом комплектовались все новые детские сады в столице в течение последних десяти лет.

Комплектация новых детских садов начнется после того, как завершат формирование групп уже действующие. В частности , "Лотте" и "Веэризе" приступят к этому 15 августа, а группы начнут работать в октябре. О предоставлении места в этих детских садах родители будут извещаться по возможности по электронной почете. После предложения места должно последовать подтверждение со стороны родителей. На получение места в этих детских садах на следующий год заявления будут приниматься в электронной среде самоообслуживания Таллинского департамента образования с июня 2017 года.