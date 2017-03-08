Комплекс зданий Таллинской детской больницы будет расширен

Таллинская городская управа приняла детальную планировку территории по улице Ретке, 34/Тервизе, 26, позволяющую расширить комплекс зданий Таллинской детской больницы.

Планировка охватывает территорию почти в 5 гектаров и предусматривает строительство нового D-корпуса детской больницы высотой до 6 наземных с одним подземным этажом и стоянки для автомобилей с 6 наземными и 1 подземным ярусом.

На крыше автостоянки, которая будет обслуживать также посетителей Северо-Эстонской региональной больницы, предусматривается вертолетная площадка, под землей сооружение будет соединено с корпусами обеих больниц. Стоянка рассчитана на 681 место.