Компенсации за зубные протезы: единого списка цен все же не будет

Начиная с 1 января 2018 года сумму компенсации за зубные протезы можно получить только у таких зубных врачей, которые заключили договор с Больничной кассой, при этом сумма льготы будет вычитаться из общей суммы счета непосредственно в момент его оплаты.

Больничная касса и Союз Стоматологов договорились о том, что запланированный единый список цен на услуги протезирования все же не будет внедрен с нового года, это значит, что каждый зубной врач сможет оказывать услуги протезирования на основании собственного установленного прейскуранта, сообщается в пресс-релизе.

В настоящий момент компенсацию за протезы можно использовать у 22 зубных врачей и список новых договорных партнеров постоянно пополняется. Информацию о том, какие зубные врачи предлагают компенсацию за протезирование зубов можно найти на сайте www.haigekassa.ee/ru/hambaravi.

"Сейчас у нас проходит активный период заключения договоров с зубными врачами. Мы рекомендуем вам отслеживать данные интерактивной карты договорных партнеров Больничной кассы, где можно найти зубной кабинет, расположенный наиболее близко к вам. Мы обновляем интерактивную карту два раза в неделю", сказала руководитель отдела первичной медицинской помощи Кюлли Фридеманн.

Теперь при регистрации на визит к зубному врачу обязательно нужно будет уточнять, есть ли у него договор с Больничной кассой, дающий его пациентам право на получение компенсации за зубные протезы.

"Ни одна из сумм компенсации или неиспользованный остаток компенсации людей не пропадет. Если у человека в конце 2017 года остаток компенсации за зубные протезы составил, например, 120 евро, он сможет его использовать и дальше в 2018 году, просто сделать это будет можно только у договорных партнеров Больничной кассы," объяснила Фридеманн.

Сумма компенсации за зубные протезы теперь будет составлять 260 евро за три года. Цены за зубные протезы по-прежнему определяет сам зубной врач. Если у пациента есть возможность, мы рекомендуем всегда предварительно запрашивать ценовые предложения у нескольких зубных врачей.

Фридеманн добавила: "Поскольку у пенсионеров есть право получить также компенсацию за зубное лечение для взрослых в размере 85 евро в год, мы рекомендуем выбирать такого зубного врача, который заключил с Больничной кассой оба договора — и для протезов, и для лечения взрослых."

В данном случае человек сможет получить в течение трех лет как 260 евро за протезирование, так и дополнительно 85 евро компенсации за зубное лечение за каждый год.

Компенсацию за зубные протезы имеют право получить застрахованные пенсионеры по инвалидности, пенсионеры по старости, людям с частичной или полной потерей трудоспособности, а также застрахованные лица в возрасте старше 63 лет.