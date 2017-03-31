Компенсации расходов Ольги Ивановой: семинар в спа-центре и поездка на конгресс центристов

Депутат Рийгикогу Ольга Иванова в прошлом году тратила компенсации расходов, например, на крупные мероприятия. Также она отвезла председателей квартирных товариществ Ласнамяэ в Хаапсалу в спа- и конференц-центр. Иванова поясняет, что компенсации расходов предназначены для того, чтобы их использовать, и советует и другим депутатам больше общаться с эстоноземельцами.

В прошлую пятницу канцелярия Рийгикогу обнародовала, кто и сколько использовал компенсации расходов в прошлом году. Всего парламентарии использовали больше миллиона евро. Индивидуально потратили всю предусмотренную сумму (12 381 евро) шесть депутатов. В том числе и член Центристской партии Ольга Иванова.

Например, год назад, в конце февраля Иванова арендовала автобус, и они вместе с представителями квартирных товариществ Ласнамяэ поехали на два дня в Хаапсалу в Fra Mare Thalasso SPA. За транспорт Иванова дала канцелярии Ригикогу компенсировать 400 евро, за спа-центр — 512,5 евро. На домашней странице спа сказано, что они предлагают возможности для проведения рабочих и бизнес-встреч. "Вдобавок к рабочей атмосфере можно в приятной среде забыть на мгновение о рабочей рутине и почерпнуть в сосновом лесу Паралепа новой энергии и свежих идей, набраться вдохновения".

Отвезла ласнамяэсцев на конгресс Центристской партии

Автобус Иванова заказала и на 5 ноября. По маршруту Таллинн-Пайде-Таллинн. Когда Иванова представила канцелярии счет на 276 евро, она отметила в пояснении "поездка жителей Ласнамяэ в Пайде".

Как известно, 5 ноября в Пайде состоялся конгресс Центристской партии, где новым председателем избрали Юри Ратаса. Ольга Иванова баллотировалась в правление и была избрана туда 291 голосом.

Среди представленных канцелярии счетов можно найти и ряд масштабных мероприятий. Например, новогодний прием Ивановой обошелся в 700 евро. А в июле она вместе с детской студией Nupukesed организовала мероприятие, которое стоило 385 евро. Расходы на организацию состоявшейся 21 апреля встречи с избирателями и мероприятия по случаю православной Пасхи составили в общей сложности 950 евро.

Из-за партийного билета из автобуса не высадит

Иванова говорит Delfi, что компенсации расходов предназначены для того, чтобы парламентарии могли знакомить со своими идеями и деятельностью в Рийгикогу. "Также для того, чтобы встречаться с различными заинтересованными группами и выслушивать их проблемы. Я действительно была активным организатором мероприятий и общалась со своими избирателями, отчитываясь перед ними о своей деятельности и выслушивая их мысли, радости, а также критику в мою сторону", — отмечает она и добавляет: "Однопартийцы — тоже избиратели, и из-за партийного билета я их из автобуса, разумеется, не высажу, следовательно, встречаюсь и с ними как в Таллинне, так и в других местах".

Иванова говорит, что вдобавок к обозначенной выше деятельности она также организует, например, связанные с Днем учителя мероприятия и поездки для пожилых. "В Хаапсалу у нас была поездка для председателей квартирных товариществ, где мы говорили о проблемах товариществ, которые особенно в Ласнамяэ, несомненно, актуальны, — поясняет она. — Советую больше активного общения с жителями Эстонии и другим депутатам. Но подчеркиваю, что, разумеется, компенсации расходов следует использовать так, как предусмотрено, и это я и делала".