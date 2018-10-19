19.10.2018, 08:26

Коммунальный департамент Таллинна проводит кампанию за ламельную авторезину

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rus.delfi.ee
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Rehvivahetuspunkt
фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

Цель кампании, как пояснил заместитель заведующего департаментом Тармо Сульг, дать представление о вреде для атмосферы, участников движения и дорожного покрытия от езды зимой на шипованной автомобильной резине и продемонстрировать преимущества ламельных, всесезонных шин.

Шипованные шины, как показали исследования, превращают за год 300 кг асфальта на каждом километре дороги в ядовитую для организма пыль, после чего покрытие дорог требует ремонта. В городе 75% носящейся в воздухе пыли — это именно асфальтовая, которая увеличивает нагрузку на больницы со стороны астматиков и страдающих хроническими легочными заболеваниями, а также сердечников, причем вызывает серьезные последствия, вплоть до летального исхода.

Излишний расчет на отличное сцепление с дорогой приводит к тому, что водители, использующие шипованную резину совершают больше дорожно-транспортных происшествий, особенно во время столь частых у нас потеплений — при повышении температуры с минус 10 до минус 3 градусов сцепление шипованных шин с дорогой ухудшается наполовину.

В то же время исследования показали, что качественная ламельная резина по надежности на зимней дороге даже превосходит не очень новую шипованную.

Многие европейские страны вообще наложили запрет на использование шипов на автомобильных шинах. Эстония в их число пока не вошла. Поэтому Таллинский коммунальный департамент апеллирует к сознательности горожан.

Tallinn Hockey weekend
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