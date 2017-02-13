Комиссия: звероводческие фермы должны соблюдать требования по созданию приемлемых условий для животных

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по сельской жизни обсудила коллективное обращение защитников животных о запрете звероводческих ферм в Эстонии.

По словам председателя комиссии Хелира-Валдора Сеэдера, комиссия тщательно ознакомилась с позициями организации защитников животных MTÜ Loomus, экспертов и связанных со звероводством предпринимателей.

На заседании комиссии в ходе обсуждения выяснилось, что во фракциях нет единой позиции по вопросу запрета звероводческих ферм. Среди членов комиссии по этому вопросу также были разные позиции. Несколько раз прозвучало мнение, что этот вопрос поставлен искусственно. Члены комиссии признали, что несмотря на решение комиссии, каждый член Рийгикогу имеет право инициировать законопроект, обсуждение которого пройдет уже на пленарном заседании.

”Мы взвесили аргументы ”за” и ”против” и пришли к выводу, что принятие решения большинством голосов комиссии — это неподходящий вариант. В ходе обсуждения на пленарном заседании Рийгикогу у каждого депутата будет возможность принять решение исходя из личных убеждений, а также обосновать свою позицию”, — сказал Сеэдер.

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”Наряду с обращением защитников животных также было представлено обращение в поддержку звероводческих ферм, подписанное 54 сельскохозяйственными организациями и предприятиями”, — добавил Сеэдер.

Член комиссии по сельской жизни Артур Тальвик также сказал, что это — искусственно поставленный вопрос, для которого разумного и простого решения нет. При этом он поддержал необходимость обсудить коллективное обращение на пленарном заседании Рийгикогу, чтобы уделить гражданской инициативе должное внимание и предоставить всем депутатам возможность высказать в ходе обсуждения свою позицию.

Из близлежащих государств звероводческие фермы существуют в Финляндии, Латвии и Литве, а также в Польше, Мальте, Испании, Италии, Ирландии, Германии, Венгрии, Румынии, Франции, Чехии, Словакии и Болгарии.