Врач Иво Саарма, перерезавший пациентке два мочеточника, совершил ошибку, не осмотрев пациентку перед операцией, пишет Eesti Päevaleht.

Экспертная комиссия по надзору за качеством предоставления услуг здравоохранения занялась делом врача и директора частной клиники Fertilitas Иво Саарма после статей в Eesti Päevaleht.

Он в ходе операции перерезал пациентке Катри Кооритс оба мочеточника, подвергнув ее жизнь опасности.

Главная претензия Кооритс заключается в том, что врач перед операцией не осмотрел ее, не говоря уже об отдельном визите, о котором женщина его просила, исходя из размера, месторасположения миомы и анамнеза.

По мнению Иво Саарма, он сделал все правильно, так как не считает нужным осматривать пациентов перед хирургическим вмешательством. Ему достаточно направления от другого специалиста.

Другие же больницы, проводящие подобные операции, утверждают, что перед операцией всегда осматривают пациентов, и только после этого принимают решение относительно методов вмешательства.

Комиссия приняла решение, что Саарма ошибся. По мнению врачей, он совершил три ошибки. Во-первых: ”По данным из предоставленных документов, оперирующий врач перед операцией не осмотрел пациентку, а также не дал ей возможности задать вопросы, возникшие после ознакомления с инфоматериалами, о деталях планируемой операции и возможных рисках”. Во-вторых: ”Лечащий врач сообщил пациентке о возможных осложнениях во время операции, однако, этого недостаточно, поскольку оперирующий врач должен оповестить и проконсультировать пациента о самой операции. Это должно быть сделано до того, как пациент окажется в интенсиве. Хотя его коллега уже ранее проинформировал пациентку, информация эта между двумя врачами никак не связана”. В-третьих: ”Перерезание мочеточников в ходе гинекологической операции — редкое и серьезное осложнение. Очевидно, можно было подумать и о других методах (лапаротомия), если бы оперирующий врач до операции более основательно оповестил бы пациентку о методах и сопутствующих им опасностях”.

Прямой причинно-следственной связи, что именно эти ошибки и привели к перерезанию мочеточников, комиссия в своем решении не указывает.

Следствие продолжается

Оценка экспертной комиссии по надзору за качеством предоставления услуг здравоохранения носит рекомендательный характер, и на ее основании принудительные меры принять нельзя. Данным случаем занимается также и Департамент здоровья, который осуществляет надзор за учреждениями, предоставляющими услуги здравоохранения. По словам директора по связям с общественностью Ийрис Салури, производство еще не окончено, и случай они пока не комментируют.

Fertilitas требовала от Кооритс, чтобы она не предавала бы огласке этот случай, связывая это с выплатой компенсации. Пациентка все же пожелала обнародовать его. ”По моей оценке, это системная ошибка, которую надо открыто обсудить, чтобы она более не повторилась. Вопрос в отношении и в правах пациента”, — полагает Кооритс.

После выхода статей и начала следствия Fertilitas на основании чеков выплатила Кооритс компенсацию за послеоперационное лечение и лекарства.

До сих пор Иво Саарма заверял Eesti Päevaleht, что он все сделал верно.