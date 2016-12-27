Экспертная комиссия по надзору за качеством предоставления услуг здравоохранения занялась делом врача и директора частной клиники Fertilitas Иво Саарма после статей в Eesti Päevaleht.

Он в ходе операции перерезал пациентке Катри Кооритс оба мочеточника, подвергнув ее жизнь опасности.

Главная претензия Кооритс заключается в том, что врач перед операцией не осмотрел ее, не говоря уже об отдельном визите, о котором женщина его просила, исходя из размера, месторасположения миомы и анамнеза.

По мнению Иво Саарма, он сделал все правильно, так как не считает нужным осматривать пациентов перед хирургическим вмешательством. Ему достаточно направления от другого специалиста.

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Другие же больницы, проводящие подобные операции, утверждают, что перед операцией всегда осматривают пациентов, и только после этого принимают решение относительно методов вмешательства.

Комиссия приняла решение, что Саарма ошибся. По мнению врачей, он совершил три ошибки. Во-первых: ”По данным из предоставленных документов, оперирующий врач перед операцией не осмотрел пациентку, а также не дал ей возможности задать вопросы, возникшие после ознакомления с инфоматериалами, о деталях планируемой операции и возможных рисках”. Во-вторых: ”Лечащий врач сообщил пациентке о возможных осложнениях во время операции, однако, этого недостаточно, поскольку оперирующий врач должен оповестить и проконсультировать пациента о самой операции. Это должно быть сделано до того, как пациент окажется в интенсиве. Хотя его коллега уже ранее проинформировал пациентку, информация эта между двумя врачами никак не связана”. В-третьих: ”Перерезание мочеточников в ходе гинекологической операции — редкое и серьезное осложнение. Очевидно, можно было подумать и о других методах (лапаротомия), если бы оперирующий врач до операции более основательно оповестил бы пациентку о методах и сопутствующих им опасностях”.

Прямой причинно-следственной связи, что именно эти ошибки и привели к перерезанию мочеточников, комиссия в своем решении не указывает.

Следствие продолжается

Оценка экспертной комиссии по надзору за качеством предоставления услуг здравоохранения носит рекомендательный характер, и на ее основании принудительные меры принять нельзя. Данным случаем занимается также и Департамент здоровья, который осуществляет надзор за учреждениями, предоставляющими услуги здравоохранения. По словам директора по связям с общественностью Ийрис Салури, производство еще не окончено, и случай они пока не комментируют.

Fertilitas требовала от Кооритс, чтобы она не предавала бы огласке этот случай, связывая это с выплатой компенсации. Пациентка все же пожелала обнародовать его. ”По моей оценке, это системная ошибка, которую надо открыто обсудить, чтобы она более не повторилась. Вопрос в отношении и в правах пациента”, — полагает Кооритс.

После выхода статей и начала следствия Fertilitas на основании чеков выплатила Кооритс компенсацию за послеоперационное лечение и лекарства.

До сих пор Иво Саарма заверял Eesti Päevaleht, что он все сделал верно.

rus.delfi.ee
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