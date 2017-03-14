Комиссия: вопрос баз данных местных самоуправлений нуждается в дополнительном обсуждении

Сегодня на заседании специальная комиссия по контролю государственного бюджета рассмотрела обзор Государственного контроля, касающийся баз данных, которые ведут волости и города. В ходе обсуждения участники высказали разные мнения, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя специальной комиссии Юргена Лиги, государственные учреждения придерживаются разных взглядов на базы данных. Поэтому вопрос нуждается в тщательном рассмотрении.

”Государственный контроль и ответственные учреждения кардинально разошлись во мнениях по данному вопросу. Это само по себе подтверждает изначальное предположение комиссии, что проблема существует как минимум с регулированием баз данных. Но проблема, безусловно, и в сборе данных и их обработке системой”, — сказал Лиги.

Обзор Государственного контроля ”Обзор баз данных, которые ведут волости и города” показал, что на все местные самоуправления приходятся сотни баз данных. По оценке Государственного контроля, базы данных местных самоуправлений зачастую не отвечают требованиям, потому что часто не выполняется их первичный контроль. Причиной этому, согласно обзору, являются как невыполнение своих задач местным самоуправлением, так и недостаток знаний, путаница в государственном правовом пространстве и отсутствие системного надзора.

Согласно Закону о публичной информации, база данных — это упорядоченное собрание данных, обрабатываемых в инфосистеме государства, местного самоуправления или иного публично-правового лица, или частно-правового лица, выполняющего публичные обязанности, которое создается и используется для выполнения задач, поставленных законом, изданным на его основании правовым актом или международным договором.

Комиссия продолжит обсуждение на следующем заседании.