Комиссия: связанные с пчелами проблемы необходимо решить как можно быстрее

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по сельской жизни продолжит обсуждать проблемы, связанные со стремительным сокращением численности пчел, и попытается найти для них эффективные решения, значится в пресс-релизе.

По словам председателя комиссии по сельской жизни Айвара Кокка, проблема по-прежнему крайне серьезна. ”В результате безответственного поведения некоторых фермеров, бездумно использовавших опасные пестициды для защиты своего урожая, был нанесен серьезный ущерб не только пчеловодству, но и природному балансу и честным фермерам”, — сказал Кокк. Он отметил, что совместное обращение эстонских пчеловодов полностью обосновано и реагировать необходимо решительно.

Кокк пояснил, что в течение лета он неоднократно встречался с фермерами, учеными и продавцами сельскохозяйственной техники, чтобы совместно найти решения возникших проблем.

По мнению Кокка, одним таким решением может стать создание рабочей системы предупреждений, которая будет отображать использование пестицидов и удобрений на полях.

Для того, чтобы защитить пчелиные семьи, необходимо нанести на карту их точные места расположения. Это необходимое условия для организации сотрудничества между фермерами и пчеловодами: когда известно, где находится пасека, можно учесть ее местонахождение при использовании пестицидов.

В ходе обсуждения в комиссии будут затронуты различные аспекты пчеловодства, в т. ч. охрана растений, прибыльность производства, рынок меда, качество продукции и связанные с этим проблемы. Обсуждаться также будет вопрос о выделении пчеловодам субсидий.

На заседание комиссии приглашены представители Министерства по делам сельской жизни, Сельскохозяйственно-торговой палаты Эстонии, фермеров, научного сектора, продавцов сельскохозяйственной техники, пчеловодов, а также ряда заинтересованных в вопросе организаций и учреждений.