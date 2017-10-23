Комиссия: с жителями домов призрения необходимо обращаться так же, как и с пожилыми, проживающими дома

Сегодня конституционная комиссия Рийгикогу обсудила предложение, которое представила Рийгикогу канцлер права Юлле Мадизе: привести в соответствие с Конституцией часть Закона о социальном обеспечении, которая не позволяет человеку, проживающему в доме призрения, при помощи государства приобрести вспомогательные средства так, как делают это пожилые люди, проживающие у себя дома. По мнению конституционной комиссии, ч. 3 ст. 47 Закона о социальном обеспечении противоречит Конституции, значится в пресс-релизе.

”Вне зависимости от того, экономит ли государство средства или нет, противоречия с Конституцией необходимо устранить. Решение должно быть сформулировано Министерством социальных дел в сотрудничестве с комиссией Рийгикогу по социальным делам, так как приведение Закона о социальном обеспечении в соответствие с Конституцией влияет на государственный бюджет”, — сказал председатель конституционной комиссии Рийгикогу Марко Померантс.

По словам члена конституционной комиссии Яака Мадисона, странно, что за 16 лет существования соответствующего регулирования никто не вел учет средств, сэкономленных государством за счет людей, проживающих в домах призрения. ”Сегодня тоже никто не может сказать, сколько в домах призрения людей, которые в будущем при поддержке государства могли бы заказать вспомогательные средства и во сколько государству обойдется изменение ч. 3 ст. 47 Закона о социальном обеспечении”.

Государство помогает при закупке вспомогательных средств (например, вспомогательные средства для ходьбы, приборы для письма по Брайлю, устройства для чтения и т.п.), оплачивая значительную часть стоимости покупки или аренды этого средства. Если человек живет в доме призрения, то таких пособий на покупку или аренду вспомогательных средств он не получает. Поэтому нуждающиеся в помощи жители домов призрения вынуждены платить гораздо бóльшие суммы, чем те, кто живет у себя дома.

По оценке канцлера права, такое неравное обращение противоречит Конституции. По ее словам, такую дискриминацию нельзя оправдать ни необходимостью экономить средства, ни желанием поощрить проживание дома для людей, нуждающихся в помощи.

Соответствие Конституции ч. 3 ст. 47 Закона о социальном обеспечении в четверг, 26 октября также рассмотрит комиссия Рийгикогу по социальным делам.