Комиссия Рийгикогу согласовала повышение депутатских зарплат на 10 процентов

Конституционная комиссия Рийгикогу договорилась о схеме индексации зарплат высших государственных чиновников, согласно которой в период экономического роста их зарплаты будут повышаться примерно на 5% в год, что для депутатов парламента следующего созыва это будет означать повышение зарплат на 10% по сравнению с нынешней ситуацией уже в первый год их работы.

Председатель конституционной комиссии Марко Померанц сообщил, что в случае министров, депутатов Рийгикогу и президента новая схема индексации вступит в силу после следующих парламентских выборов, но сама индексация будет рассчитываться уже с 2018 года, передает rus.err.ee.

"По имеющейся сейчас информации, мы предполагаем, что с 2019 года избранные члены Рийгикогу, министры и президент начнут получать зарплату примерно на 10% выше, чем сейчас", — сказал Померанц.

Как сообщила пресс-служба Рийгикогу, индексация зарплат высших госслужащих будет зависеть от индекса потребительских цен и поступлений пенсионных взносов. Ежегодно 1 апреля высшая ставка зарплаты (в настоящее время 5200 евро) будет пересчитываться при помощи индекса, 20% значения которого состоит из роста индекса потребительских цен, а остальные 80% — от увеличения поступлений пенсионной части социального налога.

Зарплату по высшей ставке получают президент, спикер Рийгикогу, премьер-министр и председатель Государственного суда.