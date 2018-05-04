Комиссия Рийгикогу: приезжающим в Эстонию медикам необходимо оказывать поддержку в изучении эстонского

На заседании было отмечено, что планируемый экзамен на подтверждение квалификации предусмотрен для врачей, стоматологов, медицинских сестер и акушерок, получивших квалификацию за пределами Европейской экономической зоны и Швейцарии. Цель введения экзамена — обеспечить более эффективный и равномерный контроль над медицинскими работниками из третьих стран.

Согласно законопроекту, оценку квалификации будут осуществлять Департамент здоровья, Тартуский университет и Тартуская или Таллиннская высшая школа здравоохранения. Вузы также займутся организацией направления медработников на практику и экзамена по теории на эстонском языке. Участники отметили, что в год о возможности работы в Эстонии врачом ходатайствует порядка 40 и медсестрой — 1–2 жителя третьих государств.

Вторая важная поправка касается врачей-резидентов. Согласно законопроекту, всем врачам-резидентам, проходящим практику, обеспечивается постоянное медицинское страхование, независимо от срока действия их трудового договора. Поправка затронет порядка 60 резидентов в сфере семейной медицины, которые проходят месячные циклы в рамках практического обучения резидентуры в различных базовых учреждениях.

Законопроект на заседании представили новый министр здоровья и труда Рийна Сиккут и руководитель сети здравоохранения отдела развития систем здоровья Министерства социальных дел Хели Палусте.