Комиссия Рийгикогу: приезжающим в Эстонию медикам необходимо оказывать поддержку в изучении эстонского

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по социальным делам обсудила законопроект, согласно которому прибывшие из третьих стран врачи, стоматологи, медицинские сестры и акушерки для получения разрешения на работу в Эстонии должны будут проходить практику и сдавать экзамен по теории на эстонском языке.
По словам председателя комиссии Хельмен Кютт, законопроект обеспечит, чтобы прибывающие в Эстонию медработники соответствовали нашим ожиданиям. Это позволит сохранить равномерно высокое качество медицинских услуг и обеспечить более эффективный контроль в этой сфере. ”В то же время, приезжающие в Эстонию зарубежные медики должны ощущать, что им рады. Для этого необходима поддержка государства в изучении эстонского языка”, — подчеркнула Кютт.
Член комиссии Лийна Керсна отметила, что в нескольких регионах Эстонии не хватает семейных врачей и врачей-специалистов. Поэтому необходимо показать медицинским работникам из третьих стран, что их здесь ждут. ”Несомненно, иностранные медики должны владеть эстонским языком, но важно оказать им поддержку в изучении языка”, — отметила Керсна.
На заседании было отмечено, что планируемый экзамен на подтверждение квалификации предусмотрен для врачей, стоматологов, медицинских сестер и акушерок, получивших квалификацию за пределами Европейской экономической зоны и Швейцарии. Цель введения экзамена — обеспечить более эффективный и равномерный контроль над медицинскими работниками из третьих стран.
Согласно законопроекту, оценку квалификации будут осуществлять Департамент здоровья, Тартуский университет и Тартуская или Таллиннская высшая школа здравоохранения. Вузы также займутся организацией направления медработников на практику и экзамена по теории на эстонском языке. Участники отметили, что в год о возможности работы в Эстонии врачом ходатайствует порядка 40 и медсестрой — 1–2 жителя третьих государств.
Вторая важная поправка касается врачей-резидентов. Согласно законопроекту, всем врачам-резидентам, проходящим практику, обеспечивается постоянное медицинское страхование, независимо от срока действия их трудового договора. Поправка затронет порядка 60 резидентов в сфере семейной медицины, которые проходят месячные циклы в рамках практического обучения резидентуры в различных базовых учреждениях.
Законопроект на заседании представили новый министр здоровья и труда Рийна Сиккут и руководитель сети здравоохранения отдела развития систем здоровья Министерства социальных дел Хели Палусте.