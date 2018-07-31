Комиссия Рийгикогу по сельской жизни обсудила решение проблем, связанных с засухой

Сегодня в Институте растениеводства Эстонии в Йыгева комиссия по сельской жизни совместно с представителями сельскохозяйственных организаций обсудила проблемы, вызванные длительной засухой, и их возможные решения, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
По мнению комиссии, Фонд развития сельской жизни должен ходатайствовать о выделении 20 миллионов евро из государственного бюджета. Эти средства послужат залогом для фермеров в случае, если банки истребуют займы. Также с Департаментом сельскохозяйственных регистров и информации необходимо обсудить возможность досрочной выплаты пособий фермерам.
”Безусловно, важнее, чтобы государство изыскало средства для Фонда развития сельской жизни, — так они смогут выдать фермерам дополнительные займы”, — сказал председатель комиссии Айвар Кокк. Он добавил, что Департамент сельскохозяйственных регистров и информации обычно выплачивает дотации в декабре, но в этом году фермерам они могут потребоваться уже в сентябре.
По словам заместителя председателя комиссии Урмаса Круузе, фермеры уже сейчас рассматривают вариант продажи скота, так как корма недостаточно, оборотных средств не хватает, а урожайность по сравнению с прошлыми годами заметно ниже. ”Осенью в парламенте хотелось бы обсудить, можно ли помимо выплаты дополнительных пособий также изменить что-то в законодательстве”, — сказал Круузе.
Министр сельской жизни Тармо Тамм в своем докладе отметил, что в зависимости от региона в этом году может быть потеряно от 30% до 70% урожая яровых. По словам министра, Европейская комиссия в настоящий момент не планирует выплачивать внеочередные дотации. Но, по словам Тамма, можно увеличить собственный капитал Фонда развития сельской жизни и использовать его для выдачи фермерам займов оборотного капитала.
Комиссия по сельской жизни проведет новое заседание в Йыгева 14 августа, чтобы выяснить, найдены ли средства для увеличения собственного капитала Фонда развития сельской жизни и готов ли Департамент сельскохозяйственных регистров и информации выплатить дотации фермерам ранее установленной даты.