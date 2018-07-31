Комиссия Рийгикогу по сельской жизни обсудила решение проблем, связанных с засухой

По словам заместителя председателя комиссии Урмаса Круузе, фермеры уже сейчас рассматривают вариант продажи скота, так как корма недостаточно, оборотных средств не хватает, а урожайность по сравнению с прошлыми годами заметно ниже. ”Осенью в парламенте хотелось бы обсудить, можно ли помимо выплаты дополнительных пособий также изменить что-то в законодательстве”, — сказал Круузе.

Министр сельской жизни Тармо Тамм в своем докладе отметил, что в зависимости от региона в этом году может быть потеряно от 30% до 70% урожая яровых. По словам министра, Европейская комиссия в настоящий момент не планирует выплачивать внеочередные дотации. Но, по словам Тамма, можно увеличить собственный капитал Фонда развития сельской жизни и использовать его для выдачи фермерам займов оборотного капитала.

Комиссия по сельской жизни проведет новое заседание в Йыгева 14 августа, чтобы выяснить, найдены ли средства для увеличения собственного капитала Фонда развития сельской жизни и готов ли Департамент сельскохозяйственных регистров и информации выплатить дотации фермерам ранее установленной даты.