31.07.2018, 11:50

Комиссия Рийгикогу по сельской жизни обсудила решение проблем, связанных с засухой


rus.delfi.ee
EST
Põllumehed võtavad ilusatelt ilmadelt viimast.
Põllumehed võtavad ilusatelt ilmadelt viimast.Foto: Lii Sammler

Сегодня в Институте растениеводства Эстонии в Йыгева комиссия по сельской жизни совместно с представителями сельскохозяйственных организаций обсудила проблемы, вызванные длительной засухой, и их возможные решения, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По мнению комиссии, Фонд развития сельской жизни должен ходатайствовать о выделении 20 миллионов евро из государственного бюджета. Эти средства послужат залогом для фермеров в случае, если банки истребуют займы. Также с Департаментом сельскохозяйственных регистров и информации необходимо обсудить возможность досрочной выплаты пособий фермерам.

”Безусловно, важнее, чтобы государство изыскало средства для Фонда развития сельской жизни, — так они смогут выдать фермерам дополнительные займы”, — сказал председатель комиссии Айвар Кокк. Он добавил, что Департамент сельскохозяйственных регистров и информации обычно выплачивает дотации в декабре, но в этом году фермерам они могут потребоваться уже в сентябре.

По словам заместителя председателя комиссии Урмаса Круузе, фермеры уже сейчас рассматривают вариант продажи скота, так как корма недостаточно, оборотных средств не хватает, а урожайность по сравнению с прошлыми годами заметно ниже. ”Осенью в парламенте хотелось бы обсудить, можно ли помимо выплаты дополнительных пособий также изменить что-то в законодательстве”, — сказал Круузе.

Министр сельской жизни Тармо Тамм в своем докладе отметил, что в зависимости от региона в этом году может быть потеряно от 30% до 70% урожая яровых. По словам министра, Европейская комиссия в настоящий момент не планирует выплачивать внеочередные дотации. Но, по словам Тамма, можно увеличить собственный капитал Фонда развития сельской жизни и использовать его для выдачи фермерам займов оборотного капитала.

Комиссия по сельской жизни проведет новое заседание в Йыгева 14 августа, чтобы выяснить, найдены ли средства для увеличения собственного капитала Фонда развития сельской жизни и готов ли Департамент сельскохозяйственных регистров и информации выплатить дотации фермерам ранее установленной даты.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Вместо поминок по погибшим в Одессе эстонцам устроили ”шумный праздник жизни”. Почему?

31.07.2018
В воскресенье вечером полиция получила вызов в дом на улице Мурели в Вильянди, где собралась шумная компания, которая жгла автопокрышки. Семеро были доставлены в вытрезвитель. Выяснилось, что это были нестандартные поминки по недавно погибшим в Одессе молодым эстонцам.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Матери в шоке: министр хочет уменьшить минимальную сумму алиментов в три раза!

31.07.2018
План министра юстиции уменьшить минимальный размер алиментов до 84 евро в месяц вызвал шквал критики со стороны растящих в одиночку детей женщин и одобрение со стороны мужчин-должников, рассказывает "МК-Эстония".
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106672002
139,50 €
83,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE PL.14765JS/04M
129,- €
109,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107352003
129,60 €
77,76 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106331003
199,80 €
119,88 €

”Вируская тюрьма делает что хочет, и никто ей не указ”. Заключенный поведал свою правду о жизни за решеткой

31.07.2018
”У заключенного — только обязательства, и отсутствуют права, а у сотрудников тюрьмы — только права, и отсутствуют обязательства. Слова старшего охранника желтого дома Вируской тюрьмы подчеркивают это: ”Есть равные, и есть — более равные”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Прикованная к коляске жительница Йыэляхтме получила два высших образования, престижную работу и даже участвовала в конкурсе красоты!

31.07.2018
Жительница Йыэляхтме Алина Поклад с рождения не может ходить и передвигается на инвалидной коляске, пишет "МК-Эстония". Тем не менее она советует оказавшимся в похожей ситуации людям не отчаиваться и учиться жить по-новому. Несмотря на проблемы со здоровьем, у Алины два высших образования, она работает на престижной работе и даже участвовала в конкурсе красоты! Как выжить, если ты — не такой, как все, как устроиться на работу, как правильно общаться с окружающими и бороться с грустными мыслями, и рассказывает девушка на примере собственного опыта.
Подробнее

Скандальный астролог Манг вернул Таллинну муниципальную квартиру

31.07.2018
Обвиненный в мае в домогательствах популярный эстонский астролог Игорь Манг подписал акт возврата Таллинну муниципальной квартиры, расположенной на улице Меэлику, сообщило издание Õhtuleht.
Подробнее

Выявлена причина небывалой жары по всей Земле

31.07.2018
Ученые Оксфордского университета связали жару, установившуюся в разных частях Северного полушария Земли, в том числе в Великобритании и Японии, с изменениями климата. Об этом сообщает Лента.ru со ссылкой на издание The Guardian.
Подробнее


Кто оказал медвежью услугу медвежатам с Сааремаа? Выяснит следствие

31.07.2018
Двое медвежат, наделавшие на прошлой неделе на Сааремаа много шума, к настоящему моменту находятся в лесу на материке, но вопрос о том, как они попали на остров, остается открытым, пишет Maaleht.
Подробнее