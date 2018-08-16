16.08.2018, 09:05

Комиссия Рийгикогу по окружающей среде ”проконтролирует” состояние туристических троп RMK


rus.delfi.ee
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Комиссия Рийгикогу по окружающей среде ”проконтролирует” состояние туристических троп RMK
Siim Lõvi

Комиссия Рийгикогу по окружающей среде примет участие в сегодняшнем этапе всеобщего похода под эгидой Центра управления государственными лесами (RMK). Во время мероприятия члены комиссии также более подробно ознакомятся с сетью туристических троп, созданной в течение последних десяти лет, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”В данном случае слово ”контролировать” заключено в кавычки, так как речь идет о приобретении опыта. Если в государственных лесах есть какой-либо элемент, в отношении которого я получаю лишь положительные отзывы, то это — сеть туристических троп. Сегодня мы обретем новые знания, но в то же время и подадим личный пример”, — пояснил председатель комиссии Райнер Вакра. Он подчеркнул, что авторам политики лесного хозяйства будет полезно получить разностороннюю информацию о ситуации в государственных лесах и приобрести соответствующий опыт.

”Туристические тропы Центра управления государственными лесами открыты для всех. Необходимо признать заслуги центра, благодаря которому вся континентальная часть Эстонии покрыта ухоженными тропами. Таким образом, для жителей Эстонии на протяжении тысяч километров были созданы возможности для движения и отдыха на природе. Созданная в лесах система упорядоченных туристических троп и мест для отдыха важна не только с точки зрения проведения досуга на природе. Она в значительной степени способствует осознанию ценности самого главного зеленого достояния Эстонии — леса, а также необходимости заботиться о нем и защищать его.

Самое крупное мероприятие за всю историю существования Центра управления государственным — всеобщий поход — состоится в период с 6 по 25 августа. Сотни людей пройдут маршруты по сети туристических троп, общая протяженность которых составляет 1800 км. Поход приурочен к празднованию столетия Эстонской Республики. Мероприятие разделено на различные этапы, которые начнутся в разных точках Эстонии. В рамках похода состоится порядка десяти лесных концертов, в которых примут участие известные эстонские музыканты и актеры.

Сегодня, 16 августа, члены комиссии по окружающей среде примут участие в первом дне похода на этапе Перакюла-Аэгвийду. Общая длина маршрута в Аэгвийду составит 188 километров. Поход продлится 10 дней. Одна из наиболее интересных и знаменитых достопримечательностей маршрута — это озеро Румму. Первый этап начнется в центре отдыха Ныва в 11:30. Конечный пункт похода — кострище Кейбу. Поход завершится в 17:00. Вечером, в 19:00, у кострища Кейбу состоится лесной концерт, на котором выступит Хенри Лакс. В рамках вечерней дискуссии посетителям расскажут об истории и тайнах местных лесов.

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