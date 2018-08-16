Комиссия Рийгикогу по окружающей среде ”проконтролирует” состояние туристических троп RMK

”В данном случае слово ”контролировать” заключено в кавычки, так как речь идет о приобретении опыта. Если в государственных лесах есть какой-либо элемент, в отношении которого я получаю лишь положительные отзывы, то это — сеть туристических троп. Сегодня мы обретем новые знания, но в то же время и подадим личный пример”, — пояснил председатель комиссии Райнер Вакра. Он подчеркнул, что авторам политики лесного хозяйства будет полезно получить разностороннюю информацию о ситуации в государственных лесах и приобрести соответствующий опыт.

”Туристические тропы Центра управления государственными лесами открыты для всех. Необходимо признать заслуги центра, благодаря которому вся континентальная часть Эстонии покрыта ухоженными тропами. Таким образом, для жителей Эстонии на протяжении тысяч километров были созданы возможности для движения и отдыха на природе. Созданная в лесах система упорядоченных туристических троп и мест для отдыха важна не только с точки зрения проведения досуга на природе. Она в значительной степени способствует осознанию ценности самого главного зеленого достояния Эстонии — леса, а также необходимости заботиться о нем и защищать его.