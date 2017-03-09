Комиссия Рийгикогу по окружающей среде направится на незаконную свалку

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по окружающей среде обсудит причины возникновения незаконных свалок и возможности для их быстрой ликвидации. Для того, чтобы своими глазами увидеть и понять масштабы проблемы, в 13:00 комиссия со специалистами Министерства окружающей среды, Инспекции по окружающей среде и Департамента окружающей среды посетят находящуюся вблизи Таллинна, на берегу озера Раку, свалку (Силикалтсийди, 7).

Председатель комиссии по окружающей среде Райнер Вакра отметил, что людям важно, чтобы в лесах было чисто и мусор и старые шины не загрязняли природу. Для этого государства и местные самоуправления должны сотрудничать, а не кивать друг на друга. ”Один способ препятствовать деятельности бизнесменов, работающих на теневой стороне сектора по переработке отходов, — ввести систему гарантийной суммы для предприятий, начинающих заниматься переработкой отходов. Так, ликвидацию последствий банкротства предприятия не придется оплачивать налогоплательщикам, т.е. государству”, — пояснил Вакра.

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”Безусловно, незаконные свалки необходимо ликвидировать как можно быстрее, потому что они, как магнит, привлекают новых ”сборщиков мусора”. Помимо этого, необходимо немедленно перекрыть проезд и установить камеры наблюдения, чтобы выяснить, кто именно приезжает сюда на машинах с прицепами, на грузовых микроавтобусах или пикапах, чтобы оставить здесь мусор”, — добавил Вакра.

Председатель комиссии по окружающей среде пояснил, что для того, чтобы понять масштабы проблемы и найти для нее решения, все занимающиеся этими вопросами учреждения были приглашены на заседание комиссии Рийгикогу по окружающей среде, которое начнется в 14:00, после поездки.

Приглашены представители Министерства окружающей среды, Инспекции по окружающей среде, Департамента окружающей среды, Земельного департамента, Центра управления государственными лесами, Союза городов, инициативы ”Сделаем!”, Таллиннской городской управы и Таллиннской муниципальной полиции.

Открытое заседание комиссии по окружающей среде будет транслироваться в интернете.

