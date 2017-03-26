Комиссия Рийгикогу по делам ЕС отправляется с визитом на Украину

Делегация парламентской комиссии по делам Европейского союза с понедельника по среду совершит визит на Украину, в ходе которого пройдут встречи с коллегами из Верховной Рады, а также живущими и работающими в этой стране уроженцами Эстонии, сообщает rus.err.ee.

Председатель комиссии Тоомас Витсут сказал, что одна из целей визита — вдохновить Украину продолжать проводить широкомасштабные реформы. По мнению Витсута, основной упор украинским властям следует сделать на судебную реформу и уменьшение коррупции, передает пресс-служба Рийгикогу.

"Украина высказала желание теснее сотрудничать с Европейским союзом, для этого было начаты широкомасштабные политические и экономические реформы", — отметил Витсут. В начале марта постоянные представители стран-членов ЕС одобрили соглашение о безвизовом режиме для граждан Украины.