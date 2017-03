Комиссия Рийгикогу обсудит поправки к законопроекту, связанному с ограничением продажи и рекламы алкоголя

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по экономике обсудит с заинтересованными сторонами поправки к законопроекту, связанному с ограничением продажи и рекламы алкоголя.

По словам председателя комиссии по экономике Айвара Кокка, комиссия получила 11 мнений от предприятий и организаций, на которые повлияет законопроект. «Комиссия по экономике планирует обсудить мнения заинтересованных сторон, чтобы принять обоснованные решения по поправкам к Закону об алкогольной продукции. Все регулирования должны быть обоснованные, продуманные, и защищать здоровье жителей Эстонии», – сказал Кокк.

«Консервативная народная партия Эстонии очень заботится о здоровье населения, но положительное влияние этого законопроекта на здоровье сомнительно. Закон оживил бы заграничную торговлю дешевым алкоголем в Латвии, нанес бы ущерб экономике Эстонии и усугубил бы нынешние тенденции», – сказал член комиссии по экономике Райво Пылдару.

Поправки к инициированному правительством проекту закона о внесении изменений в Закон об алкогольной продукции и в Закон о рекламе (381 SE) касаются продажи алкоголя, презентации алкогольной продукции и надзора.

Алкогольная продукция станет менее заметной за счет того, что должна будет размещаться отдельно от других товаров. Алкоголь не должен быть виден за пределами точки продажи. В магазинах, где площадь торгового зала составляет более 450 м², алкогольная продукция не должна быть видна из других частей зала.

Согласно законопроекту, продавец должен убедиться, что покупатель алкоголя является совершеннолетним. Для выявления нарушений запретов на продажу алкоголя несовершеннолетним и торговли контрабандой будут узаконены контрольные закупки и увеличены штрафы.

Поправки к Закону о рекламе ограничат содержание и оформление рекламы алкоголя. Будет запрещена реклама алкоголя на улицах, в социальных сетях и на передних и задних обложках приложений газет и журналов. Запрещены будут приемы для увеличения продаж, которые дают скидки при покупке алкоголя в бóльших количествах. Также будут запрещены потребительские игры и публикации в социальных сетях, связанные с торговой маркой алкоголя.

На заседание приглашены представители Эстонского союза агентств маркетинговой коммуникации, Эстонского союза производителей пива, Союза коммерсантов Эстонии, Союза малых коммерсантов Эстонии, Эстонского союза телерадиовещания, Эстонского союза малых производителей алкогольной продукции, Союза производителей и поставщиков алкогольной продукции, COOP Keskühistu, Rimi Eesti Food AS, Maxima Eesti OÜ, AS Tallinna Lennujaam, TV3 AS, Altia Eesti AS, AS Tallink Duty Free и Министерства социальных дел.