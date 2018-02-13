Комиссия Рийгикогу на встрече с лордом Мартином Каллананом обсудила выход Великобритании из ЕС

Сегодня комиссия по делам Европейского союза встретилась с государственным министром по выходу Великобритании из Европейского союза лордом Мартином Каллананом. Речь пошла о выходе Великобритании из ЕС и о сотрудничестве между Великобританией и Эстонией.

Руководивший встречей заместитель председателя комиссии по делам Европейского союза Яак Мадисон подчеркнул, что Великобритания и Эстония всегда поддерживали дружественные отношения. Великобритания также была надежным партнером в НАТО. ”Мы надеемся и дальше поддерживать тесные отношения с Великобританией”, — заверил он.

По словам лорда Калланана, Великобритания выходит из состава ЕС, но не покидает Европу. После выхода Великобритании Европейский союз по-прежнему будет самым крупным торговым партнером для страны, хотя переговоры по договору о дальнейших отношениях обещают стать непростыми.

Великобритания хотела бы заключить двусторонние договоры и с государствами, с которыми ЕС пока договоров не заключил, например с США и Японией. Калланан выразил надежду, что Великобритания продолжит отстаивать идею свободной торговли в мире.

Он подтвердил, что сотрудничество в сфере обороны и безопасности продолжится, и добавил, что в настоящий момент 800 военнослужащих Великобритании обеспечивают безопасность Балтийского региона.

Калланан отметил, что права живущих, учащихся и работающих в Великобритании граждан Эстонии, а также права эстонских предприятий будут защищены. ”Мы рады гражданам Эстонии на нашем рынке труда и ценим их вклад, — сказал Калланан. — Они получат т.н. статус постоянного жителя, который обеспечит сохранность большинства прав до тех пор, пока они не захотят покинуть Великобританию”.

Великобритания выйдет из состава ЕС 31 марта 2019 года. Великобритания хотела бы, чтобы переходный период по возможности длился около двух лет и завершился в 2020 году.

Во встрече также примут участие члены комиссии по делам ЕС Тийна Кангро, Тармо Круузимяэ и Тийт Терик.