26.01.2018, 12:55

Комиссия проверит закупку Таллинном передач на телеканале ПБК

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rus.delfi.ee
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Päev PBK-ga
Päev PBK-gaFoto: Priit Simson

Комиссия по надзору за финансированием партий (КНФП) приняла решение начать проверку закупаемых за счет средств столичного бюджета передач на "Первом Балтийском Канале" (ПБК) на соответствие запрету на оплату предвыборной рекламы за счет бюджетных средств.

Об этом в четверг, 25 января, сообщил порталу ERR Uudised зампред комиссии Каарел Таранд, передает rus.err.ee.

По его словам, КНФП начнет сбор документов и в течение месяца рабочая группа из членов комиссии будет смотреть соответствующие передачи на ПБК.

"Соберем информацию и сделаем обзор, после чего примем решение о дальнейших шагах", — сказал Таранд. Он добавил, что пока рано говорить, когда может быть принято решение о том, идет ли в данном случае речь о запрещенной предвыборной рекламе со стороны таллиннских властей.

"В любом случае доведем дело до конца. Можно прекратить производство или сделать предписание", — пояснил Таранд вероятные дальнейшие шаги.

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