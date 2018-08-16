Комиссия предлагает Эстонии остаться на летнем времени и отказаться от перевода часов

”Сейчас проходит общественное обсуждение. Иными словами, к гражданам и государствам-членам Европейского союза обратились с вопросом, считают ли они необходимым отказаться от перевода часов, — пояснил председатель комиссии Тоомас Витсут. — С точки зрения торговых отношений важно, чтобы в Эстонии действовало то же время, что и в соседних странах”.

”Если Европейская комиссия действительно решит изменить действующий порядок, опираясь на мнения государств-членов, было бы разумно, если бы Эстония как можно раньше и максимально четко заявила о своих предпочтениях относительно режима времени”, — сказал член комиссии Таави Рыйвас.

По мнению комиссии, Европейская комиссия должна способствовать сотрудничеству между государствами-членами. С точки зрения осуществления торговли, транспортных перевозок, обмена информацией и путешествий необходимо по возможности обеспечить единый режим времени.