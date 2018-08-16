16.08.2018, 14:45

Комиссия предлагает Эстонии остаться на летнем времени и отказаться от перевода часов

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rus.delfi.ee
EST 35
Комиссия предлагает Эстонии остаться на летнем времени и отказаться от перевода часов
Foto: Sadu-Triste Juurikas

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза решила, что Эстония предпочитает прекращение ежегодного перехода на летнее и зимнее время во всех государствах-членах ЕС. При изменении действующего порядка и отказе от перевода часов комиссия поддерживает сохранение летнего времени и единого подхода во всем Европейском союзе.

”Сейчас проходит общественное обсуждение. Иными словами, к гражданам и государствам-членам Европейского союза обратились с вопросом, считают ли они необходимым отказаться от перевода часов, — пояснил председатель комиссии Тоомас Витсут. — С точки зрения торговых отношений важно, чтобы в Эстонии действовало то же время, что и в соседних странах”.

”Если Европейская комиссия действительно решит изменить действующий порядок, опираясь на мнения государств-членов, было бы разумно, если бы Эстония как можно раньше и максимально четко заявила о своих предпочтениях относительно режима времени”, — сказал член комиссии Таави Рыйвас.

По мнению комиссии, Европейская комиссия должна способствовать сотрудничеству между государствами-членами. С точки зрения осуществления торговли, транспортных перевозок, обмена информацией и путешествий необходимо по возможности обеспечить единый режим времени.

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