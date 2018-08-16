Комиссия предлагает Эстонии остаться на летнем времени и отказаться от перевода часов

Неделю назад правительство решило поддержать решение отказаться от перевода часов, теперь для обсуждения этого вопроса собралась парламентская комиссия, которая также пришла к выводу, что поддерживает продвижение этой темы в Евросоюзе.

"Если правительство оставило открытым вопрос, какое время оставить при отказе переводить часы — зимнее или летнее, то комиссия поддерживает переход на летнее время в случае, если переводить часы больше не будут", — сказал ERR председатель комиссии Тоомас Витсут (Центристская партия).

Аргументом в пользу того, чтобы остаться на летнем времени, по его словам, стало то, что таким образом в Эстонии будет больше светлого времени суток, чтобы жители могли действовать при свете дня.

Комиссия Рийгикогу представит свою позицию Европейской комиссии.